  2. Лека атлетика
  Първото състезание за планинско бягане ApriltsiRun ще премине по следите на героите от Априлското въстание в Балкана

Първото състезание за планинско бягане ApriltsiRun ще премине по следите на героите от Априлското въстание в Балкана

  • 22 дек 2025 | 15:31
  • 188
  • 0
Първото състезание за планинско бягане Apriltsi Run ще премине по следите на героите от Априлското въстание в Балкана, съобщи за БТА Николай Тодоров от сдружение „Троян в бъдещето“. Надпреварата ще се състои на 17 май 2026 г. и е съвместна инициатива на Община Априлци, сдружение „Троян в бъдещето“ и Национално дружество „Традиция“, регионален клон „ 34-ти пехотен троянски полк“ . Маршрутът ще премине по през историческите пътеки около върховете Марагидик и Ботев – терени, по които въстаниците са се движили преди 150 години.

Спортното събитие „ApriltsiRun - По следите на героите” e част от програмата, с която община Априлци си поставя целта да отбележи по достоен начин годишнината от избухването на Новоселското въстание – част от епилога на Априлското въстание в този край. В исторически план на 2 май 1876 г. в Новоселската котловина избухва въстание и е обявена първата република в България, която съществува девет дни, преди въстанието да бъде кърваво потушено, припомнят организаторите.

Трасетата предлагат различни степени на трудност. Всичко това е направено така, за да могат да се включат освен професионалисти, така и по-широк кръг от спортуващи любители на бягането и планината, разказа Тодоров. Трасетата на това първо издание се предвижда да бъдат разделени в бегови дистанции 3 км, 8 км и 25 км, като беговите маршрути са изключително панорамни.

Сдружение „Троян в бъдещето“, което е съорганизатор на проявата, има опит в организирането на състезания по планинско бягане и други разнообразни събития в подкрепа съхраняване и популяризиране на местното историческото и природно наследство. БТА припомня, че екипът на сдружението стои зад набралото популярност през последните години „Troyan Run – по стъпките на Левски“. По думите на Тодоров Apriltsi Run се явява естествена стъпка в изпълнение на мисията му. Друга посока, в която сдружението развива дейност е превенция рака на гърдата и при всяко свое събитие организира безплатни прегледи и информационни кампании.

Задачата на другия съорганизатор на състезанието НД „Традиция“ , клон „34-ти пехотен троянски полк“ е да помогне за популяризиране на историческото ни наследство, в частта, свързана с този величав фрагмент от историята на Априлското въстание, добави Николай Тодоров.

