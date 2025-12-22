Популярни
  3. Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 6391
  • 33

“Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК”, заяви легендата Стефка Костадинова, който бе на начело на Българския олимпийски комитет през последните 20 години, а сега съдебни дела оспорват избора на Весела Лечева за нов председател на БОК.

"Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната", това каза Стефка Костадинова по повод думите на избрания за генерален секретар на БОК Данаил Димов от екипа на Весела Лечева.

Според нея няма никаква опасност делегацията на зимната олимпиада да бъде без знаме и химн.

"Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет", отсече Стефка.

Костадинова каза това на поклонението пред Боян Радев. Тя е кума на сина му и кръстница на внучето на олимпийския шампион.

Снимки: Борислав Цветанов

