Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

  • 27 авг 2025 | 23:46
  • 315
  • 0
Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

Сара Митън спечели диамантения трофей в тласкането на гюле за 2025 г. и беше изключително щастлива от постигнатото броени седмици преди Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига
Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига

“Имах наистина страхотно хвърляне. Не бях правила това от известно време. И вчера имах наистина страхотна тренировка, което ми даде много увереност за днес. Така че днес съм тук само на един сантиметър от личния си рекорд и съм наистина щастлива. Да имаме феновете толкова близо до нас е завладяващо. Да имаме толкова много хора, които гледат, е наистина забавно”, каза канадката след победата си в Цюрих.

Снимки: Gettyimages

