  • 7 яну 2026 | 10:43
Водещи атлети избраха да бягат 10 км във Валенсия пред Световното по крос-кънтри

Испанските шосейни трасета може да станат свидетели на рекорди в неделя, след като атлетите заменят шпайковете за крос-кънтри със своите супер маратонки.

Световният шампионат по крос-кънтри понесе удар тази седмица, тъй като много от водещите британски бегачи на дълги разстояния избраха асфалта на Валенсия пред глобалната надпревара на пресечен терен в Талахаси, Флорида.

Сред британските участници в състезанието 10K Valencia Ibercaja by Kiprun в неделя (11 януари) са имена като Ейлиш Макколган, Емил Кайрес, Скот Бийти, Аби Донъли, Хюго Милнър, както и братята Зак и Махамед Махамед.

Те са част от внушителна група от 16 000 бегачи, като британците са на второ място по брой участници след домакините от Испания.

Вместо да преследват медали и престиж в Талахаси, атлетите във Валенсия се стремят към национални или европейски рекорди, а в някои случаи и световни, или поне към лични постижения.

Валенсия има сериозни традиции в тази област. И двата настоящи световни рекорда на 10 км – 26:38 на Джошуа Чептегей и 28:46 на Агнес Нгетич – са поставени именно там, както и европейският рекорд при мъжете.

Последният се държи от Андреас Алмгрен с време 26:53, като той ще се опита да подобри собственото си постижение в неделя.

Ейлиш Макколган пък ще се опита да си върне европейския рекорд, който беше подобрен от белгийката Яна Ван Лент на 4 януари. 35-годишната атлетка прекара празничния период на високопланинска подготовка, като в един момент дори ѝ се наложило да чисти сняг от вътрешните коридори на пистата, за да проведе тренировка.

Най-доброто време на Макколган е 30:19, постигнато в изцяло женско състезание в Манчестър през 2022 г.

Сред другите забележителни британски участници е Кайрес, който не се е състезавал, откакто се отказа в заключителните етапи на маратона на Световното първенство в Токио. Миналия месец той беше пейсмейкър на Алекс Йи и Фил Сесеман до късен етап от маратона във Валенсия.

Скот Бийти, който завърши четвърти на Европейското първенство по крос-кънтри в Португалия през декември, също очевидно предпочита да се състезава във Валенсия, а не в Талахаси. Дългият полет до Съединените щати може да е изиграл роля в решението му.

Gettyimages

