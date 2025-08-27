Ехамер: На Световното ще участвам в скока на дължина и в десетобоя

Популярни
  27 авг 2025
Симон Ехамер е световен шампион в седмобоя, но може да се похвали с медал от планетарен шампионат и в скока на дължина. Швейцарецът спечели първия си диамантен трофей, след като извоюва първото място във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих с постижение от 8.32 м.

“На Световното първенство планирам да участвам в скок на дължина и десетобой. Имах интензивна фаза с Лозана, четири състезания на националното първенство и днес в Цюрих. Това е невероятно, толкова е хубаво. Не мога да намеря думи, за да опиша чувствата си. Победата у дома в Цюрих, победата на финала на Диамантената лига, това е огромно. Загубих много на дъската при най-добрия си скок, но скокът беше добър.

Надявам се да донеса този ритъм в Токио. Ако мога да се състезавам там на същото ниво като днес, съм щастлив. Винаги е хубаво да се състезавам у дома. Тялото ми е в страхотна форма и се подобрява всеки ден. Пътуването до Токио с тази победа е най-доброто, което можеше да ми се случи. Днешният ритъм и лесният ми начин да се състезавам бяха най-хубавите неща за мен днес. Колко пъти съм скачал над 8 метра? 63, е, това е наистина специално. Тренираш много усилено, за да постигнеш това постоянство, но не можеш да го приемаш за даденост. Преди няколко години имах по-добри резултати в скок на дължина в състезанията си по десетобой, отколкото когато се състезавах в индивидуална дисциплина. Но сега това се промени. Днес спечелих първия си диамантен трофей - така че по някакъв начин кръгът е затворен. Обичам да скачам тук, защото само с три или четири събития, всички зрители ме гледат и това е добра ситуация за мен, харесва ми”, каза Ехамер след победата си.

Снимки: Gettyimages

