  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ролята на пейсмейкър в Осака е ключова за доминацията на шампионката Чемнунг през 2026 г.

Ролята на пейсмейкър в Осака е ключова за доминацията на шампионката Чемнунг през 2026 г.

  • 7 яну 2026 | 14:53
  • 252
  • 0
Ролята на пейсмейкър в Осака е ключова за доминацията на шампионката Чемнунг през 2026 г.

Националната шампионка на 10 000 метра Лойс Чемнунг вярва, че ролята ѝ на пейсмейкър в женския маратон в Осака на 25 януари ще бъде от решаващо значение за оформянето на един доминиращ сезон на шосе през 2026 г.

Чемнунг ще се завърне към задълженията си на пейсмейкър в Осака за втори път, след като изпълни същата роля и в миналогодишното издание на престижното състезание.

С поглед, твърдо насочен към силна и последователна кампания през 2026 г., Чемнунг смята, че задачата в Осака ще зададе тона за предстоящата ѝ година.

В състезанието през 2025 г. етиопката Уоркенеш Едеса триумфира с победа за 2:21:00, изпреварвайки японското дуо Кана Кобаяши (2:21:19) и Юка Сузуки (2:21:33).

"Започваме 2026 г. по същия начин, по който завършихме миналата година. Остават само три седмици, преди да застанем на старта на женския маратон в Осака“, сподели Чемнунг.

Тя ще бъде част от внушителен екип от пейсмейкъри, който включва сънародничката ѝ Маргарет Акидор, етиопката Бекелеч Гудета и японката Омори Нацуки, което подчертава качеството и дълбочината на състезанието.

