Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

  • 7 яну 2026 | 12:00
  • 595
  • 0
Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

Матю Молинаро, шампион на NCAA DIII на 800 метра за 2018 г., е арестуван за предумишлено убийство на приятеля на бившата си половинка в новогодишната нощ.

Мъж от Стърлинг Хайтс, щата Мичиган, е обвинен в убийство от първа степен, след като се предполага, че е намушкал до смърт приятеля на бившата си приятелка в навечерието на Нова година. Според FloTrack заподозреният Матю Молинаро е бивш професионален бегач за HOKA и е спечелил шампионата на NCAA DIII по лека атлетика в зала през 2018 г. в дисциплината 800 метра.

Жертвата е 26-годишният Пейтън Билбиа, жител на Милфорд, Мичиган.

Според медийни доклади полицията в Милфорд е започнала разследване в следобеда на 31 декември, след като е извършила проверка на адреса на Билбиа по молба на неговата приятелка, която не е успяла да се свърже с него. Полицията и пожарната са влезли със сила в апартамента на мъжа, където той е бил открит мъртъв с множество прободни рани.

Детективите са събрали доказателства, които са насочили към 29-годишния Молинаро като заподозрян. Той е бил арестуван същата вечер в клуб в Роял Оук, Мичиган. В понеделник прокуратурата на окръг Оукланд разкри, че предполагаемият нападател е имал предишна връзка с приятелката на Билбиа, която по-рано същия месец е получила лична ограничителна заповед срещу Молинаро.

"Животът на Пейтън Билбиа беше прекъснат заради нещо, което изглежда е домашен спор“, заяви в изявление прокурорът на окръг Оукланд Карън Макдоналд. "Този случай е трагично напомняне, че опасността от домашно насилие не приключва с края на една връзка.“

В момента Молинаро е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Оукланд. Ако бъде осъден, той може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Предварителното му изслушване е насрочено за 19 януари.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

  • 6 яну 2026 | 15:17
  • 650
  • 0
Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

  • 6 яну 2026 | 12:01
  • 891
  • 0
Магучих: Знаех, че някой ден този рекорд ще бъде мой

Магучих: Знаех, че някой ден този рекорд ще бъде мой

  • 6 яну 2026 | 11:25
  • 11177
  • 27
Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

  • 6 яну 2026 | 11:09
  • 406
  • 0
Джонсън-Томпсън започна годината с лагер в Южна Африка

Джонсън-Томпсън започна годината с лагер в Южна Африка

  • 6 яну 2026 | 10:34
  • 589
  • 0
Бертранд и Уолкът бяха коронясани за "Атлети на годината" на Тринидад и Тобаго

Бертранд и Уолкът бяха коронясани за "Атлети на годината" на Тринидад и Тобаго

  • 6 яну 2026 | 10:18
  • 575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 1110
  • 4
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 2165
  • 6
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 4858
  • 14
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 13090
  • 4
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 8186
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 33393
  • 5