Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

Матю Молинаро, шампион на NCAA DIII на 800 метра за 2018 г., е арестуван за предумишлено убийство на приятеля на бившата си половинка в новогодишната нощ.

Мъж от Стърлинг Хайтс, щата Мичиган, е обвинен в убийство от първа степен, след като се предполага, че е намушкал до смърт приятеля на бившата си приятелка в навечерието на Нова година. Според FloTrack заподозреният Матю Молинаро е бивш професионален бегач за HOKA и е спечелил шампионата на NCAA DIII по лека атлетика в зала през 2018 г. в дисциплината 800 метра.

Жертвата е 26-годишният Пейтън Билбиа, жител на Милфорд, Мичиган.

Според медийни доклади полицията в Милфорд е започнала разследване в следобеда на 31 декември, след като е извършила проверка на адреса на Билбиа по молба на неговата приятелка, която не е успяла да се свърже с него. Полицията и пожарната са влезли със сила в апартамента на мъжа, където той е бил открит мъртъв с множество прободни рани.

Детективите са събрали доказателства, които са насочили към 29-годишния Молинаро като заподозрян. Той е бил арестуван същата вечер в клуб в Роял Оук, Мичиган. В понеделник прокуратурата на окръг Оукланд разкри, че предполагаемият нападател е имал предишна връзка с приятелката на Билбиа, която по-рано същия месец е получила лична ограничителна заповед срещу Молинаро.

"Животът на Пейтън Билбиа беше прекъснат заради нещо, което изглежда е домашен спор“, заяви в изявление прокурорът на окръг Оукланд Карън Макдоналд. "Този случай е трагично напомняне, че опасността от домашно насилие не приключва с края на една връзка.“

В момента Молинаро е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Оукланд. Ако бъде осъден, той може да получи доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Предварителното му изслушване е насрочено за 19 януари.