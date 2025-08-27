Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

Двукратната световна шампионка в скока на височина в зала Никола Олислагерс записа поредната си победа над световната рекордьорка и олимпийска шампионка Ярослава Магучих. Олислагерс извоюва победата на финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих с нов рекорд на Океания от 2.04 метра. Австрилийката беше безгрешна от 1.91 м до 2.04 м, а първите си фалове направи едва на 2.06 м. Постижението на Олислагерс е и №1 в света за сезона.

С този резултат австралийката се нарежда и на 16-то място във вечната ранглиста на дисциплината, като дели тази позиция с Венелина Венева-Матеева и с още пет състезателки, които имат по 2.06 м.

Световната рекордьорка Ярослава Магучих завърши втора днес с 2.02 м, като имаше и добри опити на 2.06 м, но в крайна сметка неуспешни. Морган Лейк подобри националния рекорд на Великобритания, след като преодоля точно 2.00 м за третото място.

Световната медалистка Юлия Левченко (Украйна) също се справи с 2.00 м, но остана четвърта, тъй като преодоля височината от втори опит, а Лейк се справи с летвата от първи.

Снимки: Gettyimages