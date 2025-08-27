Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

  • 27 авг 2025 | 19:22
  • 882
  • 0

Двукратната световна шампионка в скока на височина в зала Никола Олислагерс записа поредната си победа над световната рекордьорка и олимпийска шампионка Ярослава Магучих. Олислагерс извоюва победата на финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих с нов рекорд на Океания от 2.04 метра. Австрилийката беше безгрешна от 1.91 м до 2.04 м, а първите си фалове направи едва на 2.06 м. Постижението на Олислагерс е и №1 в света за сезона.

С този резултат австралийката се нарежда и на 16-то място във вечната ранглиста на дисциплината, като дели тази позиция с Венелина Венева-Матеева и с още пет състезателки, които имат по 2.06 м.

Световната рекордьорка Ярослава Магучих завърши втора днес с 2.02 м, като имаше и добри опити на 2.06 м, но в крайна сметка неуспешни. Морган Лейк подобри националния рекорд на Великобритания, след като преодоля точно 2.00 м за третото място.

Световната медалистка Юлия Левченко (Украйна) също се справи с 2.00 м, но остана четвърта, тъй като преодоля височината от втори опит, а Лейк се справи с летвата от първи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

  • 27 авг 2025 | 14:27
  • 606
  • 0
В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

  • 27 авг 2025 | 02:50
  • 1663
  • 0
Само четирима българи на Световното по лека атлетика

Само четирима българи на Световното по лека атлетика

  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 2153
  • 4
Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

  • 25 авг 2025 | 15:18
  • 1909
  • 0
Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

  • 23 авг 2025 | 01:00
  • 3918
  • 0
Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

  • 22 авг 2025 | 13:38
  • 4961
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25591
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33923
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7431
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7306
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 61011
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5852
  • 6