Първата диамантена победителка за 2025 г.: Беше страхотно и толкова забавно

Първата диамантена победителка за 2025 г. Кейти Муун беше изключително доволна от крайния си успех в женския овчарски скок. Тя се наложи във финалния кръг в Цюрих с 4.82 м, като днес някои от секторните дисциплини са изнесени извън стадиона.

“Беше страхотно, толкова забавно. Това е първата ми победа в Цюрих. Винаги съм искала да спечеля в Цюрих. Чувството е толкова хубаво. Ще си взема със себе си някои технически проблеми от Цюрих, например да бъда търпелива, да не бързам. Днес усетих часовата разлика повече, отколкото в Брюксел, особено по средата на състезанието. Ето защо имах и пропуск на 4.75 м. Така че победата ми нямаше да се случи без публиката. Имах нужда от тяхната допълнителна енергия. Обичам, когато публиката е точно там и усещаш енергията.

Кейти Муун спечели диамантения трофей в овчарския скок
Кейти Муун спечели диамантения трофей в овчарския скок

Да спечеля тук и да се представя по този начин ми дава истински тласък на увереност. В Токио ще направя всичко, за да запазя титлата си. В началото се надявах, че можем да скачаме на стадиона. Но след това помолихме организаторите да скачаме днес, защото скачането в дъжда може да бъде много опасно. Исках да опитам 4.90 м, защото е важно да се премине тази бариера от 10 см. Знам, че избраха 4.89 м заради Анжелика Мозер. 5 м - чувствам, че съм във форма за това. За Лос Анджелис 2028 - определено мога да си представя как ще отида в Лос Анджелис. Имам по-спокойно отношение и Олимпиадата през 2028 г. е в ума ми”, каза щастливата победителка след финалния кръг от Диамантената лига.

Снимки: Gettyimages

