Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

  • 27 авг 2025 | 22:21
  • 359
  • 0
Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

Джо Ковач не успя да намери място в отбора на САЩ за Световното първенство по лека атлетика в Токио, но днес спечели диамантения трофей в тласкането на гюле за 2025 г. след победа в Цюрих. Американецът беше щастлив от победата си и говори спокойно за неуспеха си на националните квалификации на САЩ.

Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера
Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

“Мога да контролирам само това, което мога да контролирам. Беше хубаво да изляза тук с това хвърляне. Видях страхотно хвърляне още по време на загрявката. Страхотно е да спечеля тук на това високо ниво. Бих искал да запазя серията си от медали, но също така съм щастлив да се прибера у дома при жена си и децата си.

В САЩ имаме толкова силна традиция в тласкането на гюле, понякога това е гадно, но през повечето време те тласка напред. На този етап от кариерата ми ме смирява, че децата ме гледат в YouTube. За да се състезавам на Световното първенство, Райън Краузър ще трябва да ми отстъпи мястото си поради контузия. Бих бил готов. Но също така искам да се прибера у дома поне с бронзов медал. Имам предвид Лос Анджелис 2028. Но трябва да е в съответствие със семейството ми”, каза Ковач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 2141
  • 0
Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

  • 27 авг 2025 | 21:11
  • 1130
  • 0
Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

  • 27 авг 2025 | 20:38
  • 1006
  • 0
Пети диамант за Дуплантис, Каралис отново над 6 метра

Пети диамант за Дуплантис, Каралис отново над 6 метра

  • 27 авг 2025 | 20:04
  • 1738
  • 0
Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига

Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига

  • 27 авг 2025 | 19:46
  • 438
  • 0
Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

  • 27 авг 2025 | 19:38
  • 374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гримсби 2:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" продължават да изпитват сериозни проблеми

Гримсби 2:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" продължават да изпитват сериозни проблеми

  • 27 авг 2025 | 21:59
  • 8223
  • 42
Веен 2:2 Байерн, Хари Кейн пропусна дузпа

Веен 2:2 Байерн, Хари Кейн пропусна дузпа

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 3152
  • 6
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 32775
  • 137
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 47035
  • 33
Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 12007
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

  • 27 авг 2025 | 20:55
  • 12107
  • 2