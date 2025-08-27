Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

Джо Ковач не успя да намери място в отбора на САЩ за Световното първенство по лека атлетика в Токио, но днес спечели диамантения трофей в тласкането на гюле за 2025 г. след победа в Цюрих. Американецът беше щастлив от победата си и говори спокойно за неуспеха си на националните квалификации на САЩ.

Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

“Мога да контролирам само това, което мога да контролирам. Беше хубаво да изляза тук с това хвърляне. Видях страхотно хвърляне още по време на загрявката. Страхотно е да спечеля тук на това високо ниво. Бих искал да запазя серията си от медали, но също така съм щастлив да се прибера у дома при жена си и децата си.

В САЩ имаме толкова силна традиция в тласкането на гюле, понякога това е гадно, но през повечето време те тласка напред. На този етап от кариерата ми ме смирява, че децата ме гледат в YouTube. За да се състезавам на Световното първенство, Райън Краузър ще трябва да ми отстъпи мястото си поради контузия. Бих бил готов. Но също така искам да се прибера у дома поне с бронзов медал. Имам предвид Лос Анджелис 2028. Но трябва да е в съответствие със семейството ми”, каза Ковач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages