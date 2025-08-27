Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

Популярни
  • 27 авг 2025 | 19:38
Двукратният световен шампион в тласкането на гюле и трикратен сребърен олимпийски медалист Джо Ковач спечели третия диамантен трофей в своята кариера. На финалния турнир от веригата за 2025 г. американецът се наложи в Цюрих с постижение от 22.46 метра. Ковач постигна този резултат в своя четвърти опит. Така той прибави трети трофей в своята колекция след титлите през 2022 и 2023 г.

Неговият сънародник Пейтън Отърдал зае второто място с 22.07 м, а олимпийският медалист за Ямайка Раджиндра Кембъл се нареди трети с 21.87 м.

Снимки: Gettyimages

