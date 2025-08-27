Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

Световният рекордьор в овчарския скок при мъжете Арманд Дуплантис спечели петия си диамантен трофей с опит от 6.00 м. На финала в Цюрих той победи Емануил Каралис, след като преодоля тази височина от първи опит, а гръкът се справи с 6.00 м от третия път.

“Каралис е в наистина добра форма. Да, беше доста по-добър от мен. Толкова се гордея със себе си, обичам се, беше супер забавно днес. Нямам представа колко пъти съм скачал над 6 метра. 118 - о, това е наистина специално, не бива да го приемам за даденост. Времето лети толкова бързо. Днес аз съм човек, не чупя световни рекорди всеки ден, има дни, в които се чувствам добре, и други, в които се чувствам зле. Днес се чувствах някъде по средата.

Улично събитие като днешното - обожавам го. Трябва да построят такава конструкция и в средата на стадиона. Обичам да скачам, обичам да се състезавам и това помага на нашия спорт. Сега имам пет диамантени трофея, Рено Лавийени има седем, така че се приближавам. Няма да ходя в Стокхолм за тренировки, а след това във Фукаку с шведската федерация”, каза Дуплантис след състезанието в Цюрих.

Снимки: Gettyimages