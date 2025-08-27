Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 2135
  • 0

Световният рекордьор в овчарския скок при мъжете Арманд Дуплантис спечели петия си диамантен трофей с опит от 6.00 м. На финала в Цюрих той победи Емануил Каралис, след като преодоля тази височина от първи опит, а гръкът се справи с 6.00 м от третия път.

“Каралис е в наистина добра форма. Да, беше доста по-добър от мен. Толкова се гордея със себе си, обичам се, беше супер забавно днес. Нямам представа колко пъти съм скачал над 6 метра. 118 - о, това е наистина специално, не бива да го приемам за даденост. Времето лети толкова бързо. Днес аз съм човек, не чупя световни рекорди всеки ден, има дни, в които се чувствам добре, и други, в които се чувствам зле. Днес се чувствах някъде по средата.

Улично събитие като днешното - обожавам го. Трябва да построят такава конструкция и в средата на стадиона. Обичам да скачам, обичам да се състезавам и това помага на нашия спорт. Сега имам пет диамантени трофея, Рено Лавийени има седем, така че се приближавам. Няма да ходя в Стокхолм за тренировки, а след това във Фукаку с шведската федерация”, каза Дуплантис след състезанието в Цюрих.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

  • 27 авг 2025 | 21:11
  • 1125
  • 0
Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

  • 27 авг 2025 | 20:38
  • 1006
  • 0
Пети диамант за Дуплантис, Каралис отново над 6 метра

Пети диамант за Дуплантис, Каралис отново над 6 метра

  • 27 авг 2025 | 20:04
  • 1737
  • 0
Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига

Сара Митън №1 на гюле във финалния турнир от Диамантената лига

  • 27 авг 2025 | 19:46
  • 438
  • 0
Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

Джо Ковач с трети диамантен трофей в своята кариера

  • 27 авг 2025 | 19:38
  • 374
  • 0
Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

  • 27 авг 2025 | 19:22
  • 3514
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гримсби 2:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" продължават да изпитват сериозни проблеми

Гримсби 2:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" продължават да изпитват сериозни проблеми

  • 27 авг 2025 | 21:59
  • 8197
  • 42
Веен 2:2 Байерн, Хари Кейн пропусна дузпа

Веен 2:2 Байерн, Хари Кейн пропусна дузпа

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 3126
  • 6
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 32764
  • 137
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 47020
  • 33
Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Победи за фаворитите в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 12002
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

  • 27 авг 2025 | 20:55
  • 12102
  • 2