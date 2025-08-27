Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

Двукратната световна шампионка в скока на височина в зала Никола Олислагерс спечели диамантения трофей за 2025 г., след като се наложи във финалния турнир в Цюрих с нов рекорд на Океания от 2.04 м.

Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

“Какво ще каже моят треньор днес? Той е горд. Днес беше прекрасно. Завръщането ми на това място след четири години беше невероятно. Прекарвам много време в Швейцария с Жаклин Шнайдер. Днес откривам какво е възможно за мен. Швеция е като втори дом за мен, отсядам в Солентуна там”, каза австралийката след победата си.

Морган Лейк, която завърши трета с нов национален рекорд на Великобритания от 2.00 м, също беше много щастлива от постигнатото.

“Страхотно! Скокът от 2 метра е нещо, което наистина исках да направя през цялата си кариера. В Лозана миналата седмица се чувствах толкова добре, но заради дъжда добрите скокове не бяха възможни. Знаех, че е там. Затова исках да скачам отново скоро. След като прескочих 1.97, си помислих: “Знам, че имам нещо голямо в себе си тази вечер“. Когато прескочих 2 метра, трябваше да погледна таблото, за да се уверя, че наистина съм го направила. Днес скочих национален рекорд на финала на Диамантената лига и се класирах в челната тройка. Сега съм пълна с увереност, влизайки в Световното първенство, знаейки, че съм прескочила 2 метра”, каза Лейк.

