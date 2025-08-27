Популярни
  Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

Олислагерс след 2.04 м: Треньорът ми е горд, беше прекрасно

  27 авг 2025
  • 639
  • 0

Двукратната световна шампионка в скока на височина в зала Никола Олислагерс спечели диамантения трофей за 2025 г., след като се наложи във финалния турнир в Цюрих с нов рекорд на Океания от 2.04 м.

Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих
Блестяща Олислагерс грабна диамантения трофей след нова победа над Магучих

“Какво ще каже моят треньор днес? Той е горд. Днес беше прекрасно. Завръщането ми на това място след четири години беше невероятно. Прекарвам много време в Швейцария с Жаклин Шнайдер. Днес откривам какво е възможно за мен. Швеция е като втори дом за мен, отсядам в Солентуна там”, каза австралийката след победата си.

Морган Лейк, която завърши трета с нов национален рекорд на Великобритания от 2.00 м, също беше много щастлива от постигнатото.

“Страхотно! Скокът от 2 метра е нещо, което наистина исках да направя през цялата си кариера. В Лозана миналата седмица се чувствах толкова добре, но заради дъжда добрите скокове не бяха възможни. Знаех, че е там. Затова исках да скачам отново скоро. След като прескочих 1.97, си помислих: “Знам, че имам нещо голямо в себе си тази вечер“. Когато прескочих 2 метра, трябваше да погледна таблото, за да се уверя, че наистина съм го направила. Днес скочих национален рекорд на финала на Диамантената лига и се класирах в челната тройка. Сега съм пълна с увереност, влизайки в Световното първенство, знаейки, че съм прескочила 2 метра”, каза Лейк.

Снимки: Gettyimages

