Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

  • 7 яну 2026 | 11:19
  • 231
  • 0
Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

Американската спринтьорка Туаниша Тери изрази интерес да участва в тазгодишното издание на "Кип Кейно Класик“, което е сериозно признание за турнира от веригата World Athletics Continental Tour.

Тери, която тренира заедно с бившата световна шампионка на 100 метра Ша'Кари Ричардсън и настоящата световна шампионка на 100 и 200 метра Мелиса Джеферсън-Уудън, имаше противоречив сезон 2025, който завърши със Световното първенство в Токио.

Тя не успя да се класира за финала на 100 метра, отпадайки на полуфиналите, но беше част от отбора на САЩ, който спечели златото в щафетата 4x100 метра. Там тя си партнира с Ричардсън, Джеферсън-Уудън и Кайла Уайт, за да защити титлата за американките.

"Две състезания, които бих искала да добавя към календара си тази година, са "Кип Кейно Класик“ и "Ед Мърфи Класик“, публикува Тери във Фейсбук, изразявайки желанието си да бяга на турнира на 24 април на националния стадион в Кения.

Тери е част от звезден отбор спринтьори, състезаващи се за базирания във Флорида клуб Star Athletics“под ръководството на известния треньор Денис Мичъл. В него са още Ричардсън, Джеферсън-Уудън и Уайт – всички те донесоха златото на САЩ в щафетата 4x100 метра на Световното първенство.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

  • 6 яну 2026 | 15:17
  • 645
  • 0
Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

  • 6 яну 2026 | 12:01
  • 873
  • 0
Магучих: Знаех, че някой ден този рекорд ще бъде мой

Магучих: Знаех, че някой ден този рекорд ще бъде мой

  • 6 яну 2026 | 11:25
  • 10970
  • 27
Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

Нгетич се цели в летящ старт на 2026 г. в Хюстън

  • 6 яну 2026 | 11:09
  • 404
  • 0
Джонсън-Томпсън започна годината с лагер в Южна Африка

Джонсън-Томпсън започна годината с лагер в Южна Африка

  • 6 яну 2026 | 10:34
  • 585
  • 0
Бертранд и Уолкът бяха коронясани за "Атлети на годината" на Тринидад и Тобаго

Бертранд и Уолкът бяха коронясани за "Атлети на годината" на Тринидад и Тобаго

  • 6 яну 2026 | 10:18
  • 574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 1300
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 1818
  • 0
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 2876
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 29841
  • 5
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 14870
  • 7
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3316
  • 1