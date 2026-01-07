Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

Американската спринтьорка Туаниша Тери изрази интерес да участва в тазгодишното издание на "Кип Кейно Класик“, което е сериозно признание за турнира от веригата World Athletics Continental Tour.

Тери, която тренира заедно с бившата световна шампионка на 100 метра Ша'Кари Ричардсън и настоящата световна шампионка на 100 и 200 метра Мелиса Джеферсън-Уудън, имаше противоречив сезон 2025, който завърши със Световното първенство в Токио.

Тя не успя да се класира за финала на 100 метра, отпадайки на полуфиналите, но беше част от отбора на САЩ, който спечели златото в щафетата 4x100 метра. Там тя си партнира с Ричардсън, Джеферсън-Уудън и Кайла Уайт, за да защити титлата за американките.

"Две състезания, които бих искала да добавя към календара си тази година, са "Кип Кейно Класик“ и "Ед Мърфи Класик“, публикува Тери във Фейсбук, изразявайки желанието си да бяга на турнира на 24 април на националния стадион в Кения.

Тери е част от звезден отбор спринтьори, състезаващи се за базирания във Флорида клуб Star Athletics“под ръководството на известния треньор Денис Мичъл. В него са още Ричардсън, Джеферсън-Уудън и Уайт – всички те донесоха златото на САЩ в щафетата 4x100 метра на Световното първенство.