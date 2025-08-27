Пети диамант за Дуплантис, Каралис отново над 6 метра

Носителят на всички възможни титли в атлетиката и световен рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис извоюва пети диамантен трофей в своята кариера. Шведът се наложи във финалния турнир от веригата в Цюрих с точно 6.00 метра. Той преодоля височината от първи опит, като направи същото и с височините от 5.50 м нагоре. Тази вечер в Цюрих обаче 6.10 м се оказаха непосилни за младия швед, който вече е спечелил всичко възможно в своята кариера.

Рекордьорът на Гърция в овчарския скок Емануил Каралис продължи със серията си с резултати над 6 метра и зае второто място със същия резултат като Дуплантис, но остана втори, тъй като преодоля височината от трети опит.

Носителят на две световни титли Сам Кендрикс се нареди трети с 5.80 м.

Снимки: Gettyimages