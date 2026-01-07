20 европейски рекорда паднаха в атлетиката през 2025 г.

2025 година се оказа наистина рекордна, като в рамките ѝ бяха поставени не по-малко от 20 нови европейски върхови постижения.
Сред най-забележителните постижения бяха тези на литовеца Миколас Алекна, който стана първият човек, преминал границата от 75 метра в хвърлянето на диск, и на норвежеца Якоб Ингебригтсен, който стана първият атлет, слязъл под 3:30 минути на 1500 метра в зала.
Арманд Дуплантис подобри световния рекорд в овчарския скок цели четири пъти, качвайки летвата до 6.30 метра. Неговият сънародник от Швеция Андреас Алмгрен пък се превърна в първия европейски бегач на дълги разстояния, който пробяга 10 километра за под 27 минути и полумаратон за под 59 минути.
12 януари – 10 км
26:53 Андреас Алмгрен (Швеция) - Валенсия
Алмгрен стана първият европеец, слязъл под бариерата от 27 минути на 10 км, след като постигна 26:53 за победата си във Валенсия.
1-2 февруари – Седмобой (в зала)
6484 Сандер Скотхайм (Норвегия) - Талин
С изключително бягане на 1000 метра за 2:37.85 Скотхайм подобри европейския рекорд на Кевин Майер в седмобоя в зала от 6479 точки само с пет точки в Талин.
4 февруари – 50 м (в зала)
5.69 Ромел Глейв (Великобритания) - Острава
На турнира Czech Indoor Gala в Острава беше измерена междинна контрола на 50 метра по време на бягането на 60 метра. Там Ромел Глейв записа европейски рекорд от 5.69, докато финишира трети в основната дисциплина с време 6.56.
8 февруари – 1 миля (в зала)
3:47.56 Азедин Хабз (Франция) - Ню Йорк
Хабз за кратко държа европейския рекорд на 1 миля в зала с време 3:47.56, завършвайки четвърти на Millrose Games в състезание, спечелено от Яред Нугусе със световен рекорд от 3:46.63. Нито един от двата рекорда обаче не се задържа повече от пет дни.
9 февруари – 5 км шосейно бягане (смесено)
14:39 Даян ван Ес (Нидерландия) - Монако
Ван Ес спечели Monaco Run 5km с европейски рекорд от 14:39.
13 февруари – 1500 м / 1 миля
3:29.63+ Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - Лиевен
3:45.14 Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - Лиевен
Ингебригтсен обра овациите при дебюта си за сезона в Лиевен, отнемайки световния рекорд на 1 миля в зала от Нугусе с време 3:45.14. Като допълнение, норвежецът подобри и световния рекорд на 1500 метра в зала по пътя си с 3:29.63, ставайки първият атлет, слязъл под границата от 3:30 на закрито.
14 февруари – 5000 м (в зала)
12:54.92 Джими Гресие (Франция) - Бостън, Масачузетс
В състезание в Бостън, спечелено от Грант Фишър със световен рекорд на 5000 метра в зала от 12:44.09, Джими Гресие подобри европейския рекорд, завършвайки втори с 12:54.92. Това го нареди на осмо място във вечната световна ранглиста на закрито.
28 февруари – Овчарски скок
6.27 м Арманд Дуплантис (Швеция) - Клермон-Феран
Още във второто си състезание за 2025 г. Арман Дуплантис постави първия от четирите си световни рекорда за годината, преодолявайки 6.27 м на турнира All-Star Perche в Клермон-Феран.
7 март – 60 м с препятствия
7.67 Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - Апелдорн
В един от най-оспорваните финали на Европейското първенство по лека атлетика в зала Дитаджи Камбунджи спечели титлата на 60 метра с препятствия с време 7.67. С това тя подобри предишния европейски рекорд на Сузана Калур с 0.01 секунди и остана само на 0.02 от световния рекорд.
7-8 март – Седмобой (в зала)
6558 Сандер Скотхайм (Норвегия) - Апелдорн
Скотхайм постави втория си европейски рекорд за 2025 г. на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн. Той беше силно притиснат от Симон Ехамер, който също надмина предишния европейски рекорд с 6506 точки. Това беше първият случай, в който двама атлети преминават границата от 6500 точки в едно и също състезание.
16 март – 5 км шосейно бягане
12:57 Джими Гресие (Франция) - Лил
Втори европейски рекорд за Гресие през 2025 г. Той стана първият европеец, слязъл под 13-минутната бариера на 5 км шосейно бягане, постигайки 12:57 за победата си в Лил. Това го изкачи до пето място в световната ранглиста за всички времена.
13 април – Хвърляне на диск
75.56 м Миколас Алекна (Литва) - Рамона, Оклахома
Алекна премина още една бариера в Рамона, ставайки първият атлет в историята, преминал границата от 75 метра в хвърлянето на диск с резултат 75.56 м. Той подобри предишния си световен рекорд от 74.35 м два пъти, като записа и опит от 74.89 м.
3 май – 5 км шосейно бягане
14:32 Надя Батоклети (Италия) - Токио
Батоклети подобри първия си европейски рекорд на шосе на 5 км в Токио, записвайки 14:32. С това тя свали няколко секунди от постижението, поставено от Даян ван Ес само няколко месеца по-рано в Монако.
18 май – 35 км спортно ходене
2:20:43 Масимо Стано (Италия) - Подебради
Две години след като Мария Перес подобри световния рекорд на 35 км спортно ходене за жени на Европейското отборно първенство, Масимо Стано я последва в същата дисциплина при мъжете. След консервативен старт, Стано постигна време 2:20:43, подобрявайки световния рекорд на Еван Дънфи с 57 секунди.
15 юни – Овчарски скок
6.28 м Арманд Дуплантис (Швеция) - Стокхолм
Има много малко неща, които Дуплантис все още не е постигнал, но шведът никога не беше подобрявал световен рекорд на родна земя.
Шведските лекоатлети Арманд Дуплантис и Андреас Алмгрен записаха имената си в историята на спорта, поставяйки поредица от впечатляващи рекорди през годината.
Дванадесетият световен рекорд в несравнимата кариера на Дуплантис дойде пред обожаващите го фенове на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, където той преодоля 6.28 метра в овчарския скок.
15 юни – 5000 метра
12:44.27 – Андреас Алмгрен (Швеция), Стокхолм
Само мигове след като Дуплантис счупи световния рекорд в овчарския скок, Алмгрен разби европейския рекорд на 5000 метра пред родна публика. Победата му с време 12:44.27 остана най-доброто постижение в света за 2025 г.
12 август – овчарски скок
6.29 м – Арманд Дуплантис (Швеция) - Будапеща
Дуплантис подобри световния рекорд за 13-ти път по време на мемориала "Ищван Гюлай“ в Будапеща.
15 септември – овчарски скок
6.30 м – Арманд Дуплантис (Швеция) - Токио
Четиринадесетият световен рекорд дойде на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Там Дуплантис преодоля 6.30 метра от третия си опит, добавяйки допълнителен блясък към вечерта, в която шведът спечели третата си поредна световна титла в овчарския скок.
26 октомври – полумаратон
58:41 – Андреас Алмгрен (Швеция), Валенсия
След като стана първият европеец, слязъл под границата от 27 минути на 10 километра, Алмгрен завърши историческата си година, превръщайки се и в първия европеец, пробягал полумаратон за под 59 минути. Във Валенсия шведът подобри предишния европейски рекорд на Жулиен Вандерс от 59:13 с повече от половин минута, финиширайки за 58:41.
