20 европейски рекорда паднаха в атлетиката през 2025 г.

2025 година се оказа наистина рекордна, като в рамките ѝ бяха поставени не по-малко от 20 нови европейски върхови постижения.

Сред най-забележителните постижения бяха тези на литовеца Миколас Алекна, който стана първият човек, преминал границата от 75 метра в хвърлянето на диск, и на норвежеца Якоб Ингебригтсен, който стана първият атлет, слязъл под 3:30 минути на 1500 метра в зала.

Арманд Дуплантис подобри световния рекорд в овчарския скок цели четири пъти, качвайки летвата до 6.30 метра. Неговият сънародник от Швеция Андреас Алмгрен пък се превърна в първия европейски бегач на дълги разстояния, който пробяга 10 километра за под 27 минути и полумаратон за под 59 минути.

12 януари – 10 км

26:53 Андреас Алмгрен (Швеция) - Валенсия

Алмгрен стана първият европеец, слязъл под бариерата от 27 минути на 10 км, след като постигна 26:53 за победата си във Валенсия.

1-2 февруари – Седмобой (в зала)

6484 Сандер Скотхайм (Норвегия) - Талин

С изключително бягане на 1000 метра за 2:37.85 Скотхайм подобри европейския рекорд на Кевин Майер в седмобоя в зала от 6479 точки само с пет точки в Талин.

4 февруари – 50 м (в зала)

5.69 Ромел Глейв (Великобритания) - Острава

На турнира Czech Indoor Gala в Острава беше измерена междинна контрола на 50 метра по време на бягането на 60 метра. Там Ромел Глейв записа европейски рекорд от 5.69, докато финишира трети в основната дисциплина с време 6.56.

8 февруари – 1 миля (в зала)

3:47.56 Азедин Хабз (Франция) - Ню Йорк

Хабз за кратко държа европейския рекорд на 1 миля в зала с време 3:47.56, завършвайки четвърти на Millrose Games в състезание, спечелено от Яред Нугусе със световен рекорд от 3:46.63. Нито един от двата рекорда обаче не се задържа повече от пет дни.

9 февруари – 5 км шосейно бягане (смесено)

14:39 Даян ван Ес (Нидерландия) - Монако

Ван Ес спечели Monaco Run 5km с европейски рекорд от 14:39.

13 февруари – 1500 м / 1 миля

3:29.63+ Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - Лиевен

3:45.14 Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - Лиевен

Ингебригтсен обра овациите при дебюта си за сезона в Лиевен, отнемайки световния рекорд на 1 миля в зала от Нугусе с време 3:45.14. Като допълнение, норвежецът подобри и световния рекорд на 1500 метра в зала по пътя си с 3:29.63, ставайки първият атлет, слязъл под границата от 3:30 на закрито.

14 февруари – 5000 м (в зала)

12:54.92 Джими Гресие (Франция) - Бостън, Масачузетс

В състезание в Бостън, спечелено от Грант Фишър със световен рекорд на 5000 метра в зала от 12:44.09, Джими Гресие подобри европейския рекорд, завършвайки втори с 12:54.92. Това го нареди на осмо място във вечната световна ранглиста на закрито.

28 февруари – Овчарски скок

6.27 м Арманд Дуплантис (Швеция) - Клермон-Феран

Още във второто си състезание за 2025 г. Арман Дуплантис постави първия от четирите си световни рекорда за годината, преодолявайки 6.27 м на турнира All-Star Perche в Клермон-Феран.

7 март – 60 м с препятствия

7.67 Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - Апелдорн

В един от най-оспорваните финали на Европейското първенство по лека атлетика в зала Дитаджи Камбунджи спечели титлата на 60 метра с препятствия с време 7.67. С това тя подобри предишния европейски рекорд на Сузана Калур с 0.01 секунди и остана само на 0.02 от световния рекорд.

7-8 март – Седмобой (в зала)

6558 Сандер Скотхайм (Норвегия) - Апелдорн

Скотхайм постави втория си европейски рекорд за 2025 г. на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн. Той беше силно притиснат от Симон Ехамер, който също надмина предишния европейски рекорд с 6506 точки. Това беше първият случай, в който двама атлети преминават границата от 6500 точки в едно и също състезание.

16 март – 5 км шосейно бягане

12:57 Джими Гресие (Франция) - Лил

Втори европейски рекорд за Гресие през 2025 г. Той стана първият европеец, слязъл под 13-минутната бариера на 5 км шосейно бягане, постигайки 12:57 за победата си в Лил. Това го изкачи до пето място в световната ранглиста за всички времена.

13 април – Хвърляне на диск

75.56 м Миколас Алекна (Литва) - Рамона, Оклахома

Алекна премина още една бариера в Рамона, ставайки първият атлет в историята, преминал границата от 75 метра в хвърлянето на диск с резултат 75.56 м. Той подобри предишния си световен рекорд от 74.35 м два пъти, като записа и опит от 74.89 м.

3 май – 5 км шосейно бягане

14:32 Надя Батоклети (Италия) - Токио

Батоклети подобри първия си европейски рекорд на шосе на 5 км в Токио, записвайки 14:32. С това тя свали няколко секунди от постижението, поставено от Даян ван Ес само няколко месеца по-рано в Монако.

18 май – 35 км спортно ходене

2:20:43 Масимо Стано (Италия) - Подебради

Две години след като Мария Перес подобри световния рекорд на 35 км спортно ходене за жени на Европейското отборно първенство, Масимо Стано я последва в същата дисциплина при мъжете. След консервативен старт, Стано постигна време 2:20:43, подобрявайки световния рекорд на Еван Дънфи с 57 секунди.

15 юни – Овчарски скок

6.28 м Арманд Дуплантис (Швеция) - Стокхолм

Има много малко неща, които Дуплантис все още не е постигнал, но шведът никога не беше подобрявал световен рекорд на родна земя.



Шведските лекоатлети Арманд Дуплантис и Андреас Алмгрен записаха имената си в историята на спорта, поставяйки поредица от впечатляващи рекорди през годината.



Дванадесетият световен рекорд в несравнимата кариера на Дуплантис дойде пред обожаващите го фенове на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, където той преодоля 6.28 метра в овчарския скок.

15 юни – 5000 метра

12:44.27 – Андреас Алмгрен (Швеция), Стокхолм

Само мигове след като Дуплантис счупи световния рекорд в овчарския скок, Алмгрен разби европейския рекорд на 5000 метра пред родна публика. Победата му с време 12:44.27 остана най-доброто постижение в света за 2025 г.

12 август – овчарски скок

6.29 м – Арманд Дуплантис (Швеция) - Будапеща

Дуплантис подобри световния рекорд за 13-ти път по време на мемориала "Ищван Гюлай“ в Будапеща.

15 септември – овчарски скок

6.30 м – Арманд Дуплантис (Швеция) - Токио

Четиринадесетият световен рекорд дойде на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Там Дуплантис преодоля 6.30 метра от третия си опит, добавяйки допълнителен блясък към вечерта, в която шведът спечели третата си поредна световна титла в овчарския скок.

26 октомври – полумаратон

58:41 – Андреас Алмгрен (Швеция), Валенсия

След като стана първият европеец, слязъл под границата от 27 минути на 10 километра, Алмгрен завърши историческата си година, превръщайки се и в първия европеец, пробягал полумаратон за под 59 минути. Във Валенсия шведът подобри предишния европейски рекорд на Жулиен Вандерс от 59:13 с повече от половин минута, финиширайки за 58:41.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago