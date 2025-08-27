Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кейти Муун спечели диамантения трофей в овчарския скок

Кейти Муун спечели диамантения трофей в овчарския скок

  • 27 авг 2025 | 17:25
  • 546
  • 0
Кейти Муун спечели диамантения трофей в овчарския скок

Кейти Муун (САЩ) спечели трофея в овчарския скок при жените в тазгодишната Диамантена лига по лека атлетика. Олимпийската шампионка от Токио 2020 и двукратна световна шампионка Муун триумфира в последното състезание за сезона от финалите на веригата в Цюрих (Швейцария) с 4.82 метра. Така 34-годишната американка записа четвърти успех в кампанията и си осигури първото място в крайното класиране на дисциплината за втори път в кариерата си след 2023 година.  

Втора в Цюрих завърши олимпийската вицешампионка от Рио 2016 Санди Морис (САЩ) с 4.75 метра. 33-годишната Морис, двукратна световна шампионка в зала, остана втора и в генералното подреждане за сезона в Диамантената лига, след като през годината записа две победи и две втори места.  Емили Гроув затвърди американската доминация днес, като се нареди трета с изравнен личен рекорд от 4.75 метра, но от трети опит.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

  • 27 авг 2025 | 14:27
  • 549
  • 0
В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

В Панагюрище се проведе 33-ото издание на турнира по лека атлетика „Борис Мулешков“

  • 27 авг 2025 | 02:50
  • 1630
  • 0
Само четирима българи на Световното по лека атлетика

Само четирима българи на Световното по лека атлетика

  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 2126
  • 4
Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия пропуска Световното

  • 25 авг 2025 | 15:18
  • 1897
  • 0
Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

Американски триумф на Диамантената лига в Брюксел

  • 23 авг 2025 | 01:00
  • 3894
  • 0
Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

  • 22 авг 2025 | 13:38
  • 4953
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 20825
  • 75
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 25385
  • 12
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 18:20
  • 5262
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 18:30
  • 5728
  • 0
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 55988
  • 65
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 3783
  • 2