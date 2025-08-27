Популярни
  Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

  27 авг 2025
Ехамер победи Фурлани в нова битка със сантиметрите

Световният шампион в седмобоя от Глазгоу 2024 Симон Ехамер демонстрира класа пред родна публика и спечели финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих в скока на дължина. Швейцарецът се наложи в сектора с 8.32 метра (-0.6 м/сек), като регистрира това постижение в своя трети опит.

Световният шампион в зала от тази зима Матиа Фурлани опита да изпревари Ехамер и се доближи максимално до него, но с 8.30 м (+0.7 м/сек) трябваше да се задоволи с второто място.

Световният медалист в зала от тази зима Лиъм Адкок (Австралия) отново намери място в тройката и се нареди трети с 8.24 м (-0.3 м/сек).

Снимки: Gettyimages

