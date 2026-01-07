Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

Проблеми с визите опустошиха етиопския отбор за световния шампионат този уикенд, но по-голямата част от Европа продължава тихомълком да бойкотира това някога престижно събитие.

Етиопският отбор за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, Флорида, което ще се проведе в събота (10 януари), беше засегнат от множество откази за издаване на визи. Но що се отнася до отсъстващите, това е само върхът на айсберга, тъй като повечето европейски държави отново тихомълком бойкотират глобалното събитие.

Сайтът Letsrun.com разкри тази седмица, че Съединените щати са отхвърлили 14 молби за визи на спортисти от Етиопия. Това е засегнало предимно отборите до 20 години, но длъжностни лица, треньори, състезатели от основния отбор и щафетни бегачи от източноафриканската нация също са имали проблеми, въпреки че организаторите са били наясно с вероятността от подобни затруднения.

Списъкът с отсъстващите в Талахаси включва Италия, Германия, Норвегия, Полша, Португалия, Австрия, Чехия, Хърватия, Дания, Финландия, Унгария, Украйна, Турция и Швейцария – и това са само част от тях.

В допълнение, Белгия има само един бегач (в състезанието за мъже до 20 години), докато Нидерландия също има само един спортист (в състезанието за жени).

Дания и Сърбия бяха домакини на събитието през последните години, но не подкрепят шампионата през 2026 г.

