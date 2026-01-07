Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

  • 7 яну 2026 | 15:00
  • 286
  • 0
Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

Проблеми с визите опустошиха етиопския отбор за световния шампионат този уикенд, но по-голямата част от Европа продължава тихомълком да бойкотира това някога престижно събитие.

Етиопският отбор за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, Флорида, което ще се проведе в събота (10 януари), беше засегнат от множество откази за издаване на визи. Но що се отнася до отсъстващите, това е само върхът на айсберга, тъй като повечето европейски държави отново тихомълком бойкотират глобалното събитие.

Сайтът Letsrun.com разкри тази седмица, че Съединените щати са отхвърлили 14 молби за визи на спортисти от Етиопия. Това е засегнало предимно отборите до 20 години, но длъжностни лица, треньори, състезатели от основния отбор и щафетни бегачи от източноафриканската нация също са имали проблеми, въпреки че организаторите са били наясно с вероятността от подобни затруднения.

Списъкът с отсъстващите в Талахаси включва Италия, Германия, Норвегия, Полша, Португалия, Австрия, Чехия, Хърватия, Дания, Финландия, Унгария, Украйна, Турция и Швейцария – и това са само част от тях.

В допълнение, Белгия има само един бегач (в състезанието за мъже до 20 години), докато Нидерландия също има само един спортист (в състезанието за жени).

Дания и Сърбия бяха домакини на събитието през последните години, но не подкрепят шампионата през 2026 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

  • 7 яну 2026 | 12:00
  • 1008
  • 0
Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

  • 7 яну 2026 | 11:19
  • 658
  • 0
Водещи атлети избраха да бягат 10 км във Валенсия пред Световното по крос-кънтри

Водещи атлети избраха да бягат 10 км във Валенсия пред Световното по крос-кънтри

  • 7 яну 2026 | 10:43
  • 1005
  • 0
20 европейски рекорда паднаха в атлетиката през 2025 г.

20 европейски рекорда паднаха в атлетиката през 2025 г.

  • 7 яну 2026 | 10:30
  • 1618
  • 0
Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

  • 6 яну 2026 | 15:17
  • 663
  • 0
Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

  • 6 яну 2026 | 12:01
  • 919
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 8521
  • 7
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4189
  • 4
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8734
  • 6
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6967
  • 18
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 26356
  • 14
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9641
  • 41