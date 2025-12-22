Популярни

Александър Везенков е сред кандидатите за званието Представяне на годината на ФИБА

  • 22 дек 2025 | 15:01
  • 81
  • 0

Изминаващата 2025 година беше изпълнена с впечатляващи индивидуални представяния по терените в Европа, а от Международната федерация по баскетбол (ФИБА) селектираха мачове, оставили следа в историята на играта, в които блестят някои от големите звезди на европейския баскетбол. Сред тях се нарежда и българският национал Александър Везенков, информираха от Българската федерация по баскетбол.

206-сантиметровото крило на гръцкия Олимпиакос е сред кандидатите за званието Представяне на годината. Везенков впечатли с реализираните 40 точки при успеха на България в квалификациите за Евробаскет 2025 срещу тима на Швеция с 81:77 след продължение. Срещата се игра през февруари в „Арена Ботевград“.

Олимпиакос проспа първото полувреме, но продължава без грешка в Гърция
Олимпиакос проспа първото полувреме, но продължава без грешка в Гърция

Тогава Александър Везенков добави още 18 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки за 44 минути на терена, което му донесе КПД 49. При стрелбата си той бе 7/11 от средно разстояние, 6/14 от тройката и 8/8 при наказателните удари.

Българинът е в компанията на звезди като Марио Хезоня, Лука Дончич, Янис Адетокунбо, Никола Йокич, Симоне Фонтекио, Алперен Шенгюн, Силвен Франсиско, Никола Вучевич и Кристапс Порзингис, а гласуването протича в официалния уебсайт на ФИБА.

