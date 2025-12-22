Популярни
Апоел Тел Авив се завръща в София за мача срещу Анадолу Ефес от Евролигата

  • 22 дек 2025 | 14:58
  • 225
  • 0

Баскетболният Апоел Тел Авив се завръща в София. Израелският отбор ще посрещне Анадолу Ефес в двубоя си от 23-ия кръг на Евролигата на 20 януари на българска земя, след като турският гранд обяви, че няма да пътува до Израел за предстоящата среща.

„Мачът от 23-ия кръг на Евролигата, в който ще гостуваме на Апоел Тел Авив на 20 януари 2026 година (вторник), ще се играе на неутрална територия в столицата на България - София, като нашият отбор няма да пътува до Израел. Информираме обществеността, че двубоят, който ще се проведе в „Арена 8888“, започва в 19:30 часа местно време“, информираха официално от турския клуб.

„Анадолу Ефес няма да пътува до Израел от съображения за сигурност и по този начин отборът, воден от старши треньора Димитрис Итудис, ще бъде принуден да се върне в залата, където бе домакин преди отмяната на забраната за провеждане на мачове от Евролигата в Израел. Трябва да се отбележи, че първият двубой между двата състава в началото на октомври не се проведе в Истанбул, а в Подгорица“, пише изданието sport-fm.gr.

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел

Израелският тим има още едно предстоящо домакинство срещу турски отбор - срещу Фенербахче на 7 април, като се очаква официална информация за мястото на провеждане и на този сблъсък.

Последният двубой от Евролигата, на който Апоел Тел Авив беше домакин в България бе при победата над френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 87:80 в Ботевград от 14-ия кръг на турнира.

