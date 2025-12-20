Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

  • 20 дек 2025 | 18:46
  • 517
  • 0
Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

Ръководството на Байерн Мюнхен прекрати сътрудничеството си с треньора Гордън Хърбърт след продължителна негативна серия от резултати в Евролигата, обяви на официалния си сайт клубът от баварската столица.

Под ръководството на 66-годишния канадски специалист Байерн натрупа осем поредни загуби в най-престижния европейски клубен турнир. В момента мюнхенци заемат предпоследното 19-о място в класирането на Евролигата с актив от 5 победи и 12 поражения. В последния си двубой шампионът на Германия загуби със 77:103 гостуването си на Монако.

Според официалното съобщение на клуба, целта е да бъде намерен заместник на Хърбърт преди предстоящия мач във вторник срещу лидера в подреждането Апоел Тел Авив.

Хърбърт пое Байерн през лятото на 2024 година. Преди това той изведе националния отбор на Германия до световната титла през 2023 година, а в момента е национален селекционер на Канада.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Историческа вечер в Евролигата, Барса счупи рекорд на Реал Мадрид

Историческа вечер в Евролигата, Барса счупи рекорд на Реал Мадрид

  • 20 дек 2025 | 14:16
  • 4262
  • 0
Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

  • 20 дек 2025 | 00:24
  • 5694
  • 1
Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

  • 20 дек 2025 | 00:16
  • 2717
  • 0
Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

  • 19 дек 2025 | 23:38
  • 1275
  • 0
Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

  • 19 дек 2025 | 23:04
  • 9426
  • 0
Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

  • 18 дек 2025 | 23:40
  • 5314
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 19906
  • 37
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 3731
  • 5
Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

  • 20 дек 2025 | 18:53
  • 12414
  • 25
Тотнъм 0:0 Ливърпул

Тотнъм 0:0 Ливърпул

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 2642
  • 4
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 15151
  • 34
Черно море Тича се откъсна напред срещу Локомотив Пловдив

Черно море Тича се откъсна напред срещу Локомотив Пловдив

  • 20 дек 2025 | 19:00
  • 7528
  • 1