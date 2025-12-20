Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

Ръководството на Байерн Мюнхен прекрати сътрудничеството си с треньора Гордън Хърбърт след продължителна негативна серия от резултати в Евролигата, обяви на официалния си сайт клубът от баварската столица.

Под ръководството на 66-годишния канадски специалист Байерн натрупа осем поредни загуби в най-престижния европейски клубен турнир. В момента мюнхенци заемат предпоследното 19-о място в класирането на Евролигата с актив от 5 победи и 12 поражения. В последния си двубой шампионът на Германия загуби със 77:103 гостуването си на Монако.

🇬🇧📰Coach Gordon Herbert to leave Bayern Basketball: https://t.co/xAylkwCq6O — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 20, 2025

Според официалното съобщение на клуба, целта е да бъде намерен заместник на Хърбърт преди предстоящия мач във вторник срещу лидера в подреждането Апоел Тел Авив.

Thank you, Gordie and all the best! 🙏 pic.twitter.com/kaQ6hGVguy — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 20, 2025

Хърбърт пое Байерн през лятото на 2024 година. Преди това той изведе националния отбор на Германия до световната титла през 2023 година, а в момента е национален селекционер на Канада.

Следвай ни:

Снимки: Imago