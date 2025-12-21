Дългогодишният помощник на Желко Обрадович проговори за раздялата с Партизан

След убедителната загуба от Панатинайкос в края на ноември, треньорът на Партизан Желко Обрадович напусна пейката на "черно-белите", а по същия път пое и неговият дългогодишен асистент – Джосеп-Мария Искердо. Испанският специалист е работил със Желко Обрадович 12 години – в Хувентуд, Фенербахче и Партизан. В интервю за каталунския "3Cat" Искердо за първи път открито говори за раздялата на двамата с Партизан.

"Това беше задънена улица. Това беше единственият начин да спрем да страдаме, защото друг край не беше възможен. Всъщност, месец преди оставката, преди оттеглянето, той вече ми каза, че ако нещата не вървят добре, ще напуснем клуба. Искаше треньорът, който дойде, да има време по време на прозореца на ФИБА и точно тогава Желко подаде оставка, за да може този нов човек да подготви отбора. Каза, че ще трябва да спрем, ако ситуацията не се подобри", сподели Искердо.

Дългогодишният сътрудник на Обрадович потвърди също, че няколко играчи на Партизан изобщо не са "слушали" какво им говори треньорският щаб.

"Да, така беше. Трябва да се каже, че новите поколения имат ценности, етични и морални принципи, както и отношение към работата и усилията, които са много различни от това, което съществуваше преди няколко години. Ситуацията стана такава, че не можеше да се преговаря, просто нямаше изход. Вариантите бяха или да се изгонят не знам колко играчи, което Желко не искаше, защото не желаеше да харчи парите на клуба, или ние да си тръгнем. Той искаше някой друг, който има повече сила да обърне ситуацията, да го направи. Имахме играчи, които не знаят какво е Партизан, какво е Желко Обрадович, какво е Евролига, Европа, Сърбия или Белград. Независимо от националността, проблемът беше непознаването на мястото, на което се намират", допълни Искердо.

Той потвърди, че не става въпрос за един или двама играчи, а за група от тях:

"Не става въпрос за един или двама играчи. Имаше група играчи, които не бяха съгласни или не им харесваше начинът, по който Желко водеше отбора и те ясно го показваха".

Искердо не пропусна да спомене и за любовта на Желко Обрадович към Партизан.

"Партизан, това е неговият живот. Беше си у дома с приятелите си в Белград, върна се след 30 години, прекарани навън. Това е клубът, в който се е формирал като човек и като играч, освен клуба от града, в който е роден, Борац от Чачак. Партизан за него представляваше всичко. Всичко това той направи с много мъка, с огромна тревога. Ситуацията стана такава, че започна да губи здравето си. Всеки ден виждах, че здравословното му състояние се влошава. Казваше ми, че много страда. Каза, че нито семейството му, нито хората около него, нито той самият заслужават да страдат толкова много. Затова реши да спрем и някой друг, с по-свежа кръв, да продължи напред", каза испанецът.

След напускането на Желко Обрадович, на пейката на Партизан седна неговият помощник Мирко Оцоколич, а скоро се очаква клубът да представи испанския специалист Жоан Пеняроя като нов старши треньор.

Снимки: Imago