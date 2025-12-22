Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

  • 22 дек 2025 | 18:04

  • 22 дек 2025 | 18:04
  • 163
  • 0
Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

Испанските Реал Мадрид и Барселона, турският Фенербахче и френският АСВЕЛ Лион-Вильорбан са получили срок до 15 януари да вземат ключово решение за бъдещето си и да подпишат договори за нови десетгодишни лицензи за участие в баскетболната Евролига, съобщава специализираното издание Eurohoops.net.

Четирите случая са различни и при условие, че клубовете не подпишат, реакцията на Евролигата няма да бъде еднаква за всички. Настоящите им контракти изтичат на 30 юни и на теория клубовете имат възможност до тогава да финализират документацията по новите лицензи.

Останалите клубове от Евролигата, които вече са подписали новите лицензи, обаче не желаят да чакат до последния момент, за да правят планове за бъдещето и мнозина от членовете на Борда на състезанието биха могли решат, че офертата за удължаване на договорите на тези четири клуба, вече няма да бъде валидна.

Освен, ако не се получи изненадващ обрат, АСВЕЛ Лион-Вильорбан планира да се насочи към Шампионската лига на ФИБА от сезон 2026/2027, очаквайки да получи място в проекта НБА Европа. Това може да се окаже сценарий и за бъдещето на Реал Мадрид, Барселона и Фенербахче, въпреки че при тях ситуацията е различна.

Реал Мадрид и Барселона са сред клубовете-основатели на Евролигата и макар да обмислят преминаването си към проекта, подкрепен от НБА, засега нищо не е подписано или решено в тази посока, защото все още няма обявени конкретни планове за въпросната лига.

Ако новите лицензи за Евролигата бъдат подписани, това би било конкретно послание. В противен случай клубовете без лиценз ще трябва да преговарят индивидуално, а се очаква останалите акционери да поискат по-строги условия, което би направило нещата още по-сложни.

