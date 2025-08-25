Популярни
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 19255
  • 67

Собствениците на ЦСКА са взели категорично решение, в което клубът ще бъде изчистен до последния човек, който не работи, не мисли и няма амбициите "червените" отново да бъдат гранд в България, научи Sportal.bg. Близки до най-високите етажи в клуба твърдят, че този разговор е бил проведен още преди официалното обявяване на Бойко Величков като спортен директор. На чието представяне изпълнителният директор Радослав Златков обяви, че в ЦСКА ще се реже до кокал без упойка, докато не се стигне до наистина здрава основа - юридическа, финансова и спортно-техническа.

Именно затова и Величков с такава светкавична скорост започна да се разделя с футболисти привличани на огромни заплати по времето на Филип Филипов, но не показвайки, че заслужават да са в клуба, като дори част от тях правейки опити да развалят атмосферата в съблекалнята. Тези действия струват огромни финансови загуби на клуба заради изключително лошите договори подписани от бившия спортен директор, които в дадени случаи защитават повече интересите на футболистите, а не тези на ЦСКА.

Шефовете на "червените" са повече от бесни на случващото се и това, че тимът има едва три точки след пет мача и нито една победа в първенството. Но за сметка на това са пределно мотивирани, освен да построят стадиона и базите, които да имат наистина европейски вид, за да може всички привърженици на клуба да се гордеят с тях, да изгонят всеки един служител в клуба, който не се раздава максимално и не живее за идеята "ЦСКА".

Това дори е съобщено на голяма част от агентите на играчите, които се опитват да извиват ръцете на ръководството. В клуба са наясно, че това няма да им излезе евтино заради допуснатите грешки при гласуваното пълно доверие на Филипов, но нямат никакво намерение в ЦСКА да има хора, независимо то играчи, треньори, ръководители или други служители, които просто да си "живуркат" на гърба на 31-кратните шампиони на България.

