Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 9559
  • 36

ЦСКА привлече офанзивния футболист Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“. 26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин (Благоевград) преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г. Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор. В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.

"Приветстваме Брахими с добре дошъл в най-големия български клуб и му пожелаваме много успехи и трофеи!", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 760
  • 2
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 879
  • 2
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 904
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 757
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 807
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 660
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 18:50
  • 7891
  • 4
11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 19:18
  • 86
  • 0
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 13343
  • 38
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 31971
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 10280
  • 27