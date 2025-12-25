Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

  • 25 дек 2025 | 12:20
  • 164
  • 1

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов направи съобщение към феновете на клуба в навечерието на Рождество Христовo. Бизнесменът отбеляза, че клубът запази своята цялост, благодари на всички помощници. Той се обърна към феновете с молба да подкрепят тима и да се върнат на трибуните на стадион "Христо Ботев".

Скъпи ботевисти, скъпи приятели, колеги и партньори,

В края на тази трудна, но и знаменателна година, искам да се обърна към всеки един от вас - с благодарност, с уважение и с огромна признателност. Ботев Пловдив оцеля. И това не се случи по чудо. Случи се, защото цялата жълто-черна общност показа какво означава да обичаш своя клуб - в най-тежките, в най-мрачните дни. Защото истинската любов се доказва не когато е лесно... а когато всичко около теб казва, че е невъзможно. Благодаря на всички легендарни сърца на Ботев - на феновете, които никога не спряха да вярват, независимо от трудностите. Но днес имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните! Нашите момчета имат нужда от подкрепата на всеки фен, от силата на жълто-черната любов, която прави нашия клуб толкова велик! Благодаря на всички фирми, партньори и приятели, които дадоха рамото си в най-решаващия момент. Които не се уплашиха, не се скриха, а казаха: "Ботев трябва да го има - и ние ще помогнем!"

Благодаря и на всички хора, работещи в нашите фирми, на всеки служител, на всяко семейство зад тях - защото вашият труд, вашата енергия и вашата лоялност са част от това Възраждане. Показахме, че когато стоим заедно, ние не сме просто клуб. Ние сме кауза. Ние сме род, град, история и бъдеще. Нека Новата година ни донесе още повече поводи за гордост - победи, единство и радост на нашия красив стадион! Да продължим да пишем историята със същата красота, вяра и борба, които ни определят вече повече от век.

Да живее Ботев! Да живее Пловдив! И едно огромно Благодаря на всички, които вярват и се борят за жълто-черната мечта!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

  • 24 дек 2025 | 18:13
  • 2806
  • 2
Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

  • 24 дек 2025 | 16:31
  • 8454
  • 8
Вече заравняват терена на "Армията"

Вече заравняват терена на "Армията"

  • 24 дек 2025 | 15:27
  • 16002
  • 53
Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

  • 24 дек 2025 | 14:55
  • 1651
  • 1
Левски поздрави Сангаре

Левски поздрави Сангаре

  • 24 дек 2025 | 14:46
  • 3039
  • 6
Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 14:41
  • 1978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 1833
  • 3
Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 4577
  • 15
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 4432
  • 2
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 2505
  • 26
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 1634
  • 82
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 1185
  • 0