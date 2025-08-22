ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

Популярни
  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12037
  • 29
ЦСКА се раздели с още един от футболистите, които се оказаха ненужни в отбора. Подобно на Тибо Вион, Джейсън Локило също разтрогна договора си по взаимно съгласие. Припомняме, че крилото, заедно със Зюмюр Бютучи, Мика Пинто и Аарон Исека, беше отстранен от първия тим на "армейците". За столичани той изигра общо 27 мача, в които отбеляза един гол и направи 6 асистенции.

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците“.

ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства".

