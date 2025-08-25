ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

Популярни
  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 14570
  • 32
ЦСКА обяви раздяла с още един футболист, оказал се ненужен в отбора. Подобно на Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Джейсън Локило, нападателят Аарон Исека също разтрогна договора си по взаимно съгласие.

Белгиецът пристигна при "червените" миналото лято за над един милион евро, като изигра общо 22 мача за столичани. 20 от тях бяха в efbet Лига, където той така и не успя да се разпише. Единственото му попадение за "армейците" е срещу Спартак (Варна) за Купата на България.

Исека е поредният играч, привлечен от Филип Филипов, който напуска ЦСКА. Тези раздели струват скъпо на ръководството на клуба, което трябва да се справя с големите финансови претенции на футболистите и техните агенти.

Ето какво написаха "червените":

"Белгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА. Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол.

ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства".

