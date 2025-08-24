Популярни
Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 13641
  • 64

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез обяви след поражението с 0:1 от ЦСКА 1948, че това е най-добрият мач на неговия тим от началото на сезона. Специалистът е категоричен, че момчетата му са заслужавали на 100% победата и му е жал, че двубоят приключи при такъв резултат. Все пак Керкез заключи, че ЦСКА пак ще бъде по-добър от всички отбори в България.

"Този мач бе по-добър от предишните. С положенията и енергията трябваше да спечелим. Извинявам се на феновете. Днес бяхме по-близо до отбора, който искам да бъде.

Гостите имаха два-три шанса към края, когато търсихме победата. Първото полувреме две малки грешки и гол. Много удари. Стана ми жал за момчетата. Няма оплакване. На добър път сме. Когато няма резултати, е много трудно. Така е във футбола.

Не можем да вкараме гол. Победи се печелят с голове. Много добри шансове и комбинации. Заслужавахме победата на на 100%. Когато не вкараш гол, така се получава.

Усещам напрежението, защото няма победи. За всеки треньор на ЦСКА не е добра такава ситуация. Знаем, че пътят е тежък при нещо ново. Когато всичко трябва да се смени, трябва време. Всички сме разочаровани, но когато даваме всичко на терена, победите ще дойдат - може би още в следващия мач.

Вече има нови футболисти. На добър път сме. Всички гледат резултатите. Сигурен съм, че ЦСКА пак ще бъде по-добър от всички в България.

Не съм бил с толкова мача без резултати. Всички в отбора и клуба учат и искат промяна. Винаги съм пред всички. Когато видя тази енергия и многото добри неща в този мач, няма какво да кажа.

Лека нощ и честито на моя колега и другия отбор", завърши Керкез.

