Величков: Не бива с лека ръка да се хвърля цялата вина върху Керкез, имаме нужда от повече качество

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред медиите след поредната загуба на своя тим. “Червените” загубиха от ЦСКА 1948 и продължиха с ужасната си серия от старта на сезона.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

“Ситуацията е трудна, най-нормалното нещо, което всичко очакват и ние в клуба очакваме, е път нагоре. За съжаление днес не успяхме да направим една крачка, която да можем да определим като рестарт от гледна точка на резултатите.

Ние сме далеко от мисълта, че сме на необходимото ниво. Всеки, който твърди такова нещо, ще излъже. Имаме нужда от повече качество във всички нива - като индивидуален потенциал, отборна игра. Днес една малка позитивна нотка бе, че отборът бе по-различен откъм желание и агресия.

Керкез е старши треньор на ЦСКА и на този етап освен подкрепа към треньора, нищо друго не е уместно. Не бива с лека ръка да се хвърли цялата вина върху него.

Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

Най-добрият отговор на тези хора е представянето на терена заедно с резултат. Тези хора са се наслушали на лозунги и нямат нужда от излишни такива и няма да ги чуят от моя страна. Ако трябва някой да покаже нещо, то това са резултатите на терена.

Работим по привличане на футболисти по няколко позиции. И в защита, и в атака. Видяхте днес играхме с двама нападатели. С двама доказани нападатели, които намериха място заедно. Отборът има нужда от повече качество.

Кошмар е наистина от гледна точка на това какво преживяха. Видях в съблекалнята едно огромно разочарование”, заяви Величков.