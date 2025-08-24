Закачките продължават: ЦСКА отново не изписа името на ЦСКА 1948, феновете на гостите не останаха длъжни

Емблемата на ЦСКА 1948 отново отсъства от таблото на Националния стадион “Васил Левски”, където отборът играе срещу ЦСКА в среща от шестия кръг на efbet Лига. Това не е първият път, в който тимът от “Армията” изписва противника си с наименованието “Гост” вместо с пълното му име. Всеки път след това ЦСКА получава глоба от БФС.

Днес обаче се появи и интересен транспарант в сектора с феновете на ЦСКА 1948. На него беше изписано “Изписвайте ни все “гости”, ама си оставате селяни прости!”.

Припомняме, че ЦСКА не изписа името на днешния си противник и в официалния си сайт. Там “червените” вместо емблемата и наименованието на отбора бяха сложили въпросителен знак.