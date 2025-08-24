Популярни
ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  3. Закачките продължават: ЦСКА отново не изписа името на ЦСКА 1948, феновете на гостите не останаха длъжни

Закачките продължават: ЦСКА отново не изписа името на ЦСКА 1948, феновете на гостите не останаха длъжни

  • 24 авг 2025 | 20:59
  • 11083
  • 19

Емблемата на ЦСКА 1948 отново отсъства от таблото на Националния стадион “Васил Левски”, където отборът играе срещу ЦСКА в среща от шестия кръг на efbet Лига. Това не е първият път, в който тимът от “Армията” изписва противника си с наименованието “Гост” вместо с пълното му име. Всеки път след това ЦСКА получава глоба от БФС.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби
Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби

Днес обаче се появи и интересен транспарант в сектора с феновете на ЦСКА 1948. На него беше изписано “Изписвайте ни все “гости”, ама си оставате селяни прости!”.

Припомняме, че ЦСКА не изписа името на днешния си противник и в официалния си сайт. Там “червените” вместо емблемата и наименованието на отбора бяха сложили въпросителен знак.

