Футболистите на ЦСКА изпратиха пожелания на феновете със специален клип

  • 25 дек 2025 | 15:16
ЦСКА пусна специално коледно послание до своите фенове. В него се включиха няколко от футболистите на отбора – Фьодор Лапухов, Иван Турицов, Анхело Мартино, Пастор и Леандро Годой.

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

Те бяха събрани в новия клубен магазин на ЦСКА в центъра на София, където цареше коледно настроение, смях, забава и се пееха коледни песни.

Всеки от играчите пожела нещо на феновете, като освен традиционните пожелания за здраве и успехи на отбора през новата година, имаше и по-нетрадиционни, като това на вратаря Лапухов.

„Моля ви, не прекалявайте с напитките по време на празниците, защото ще имаме нужда от вас на стадиона!“, призова стражът феновете на ЦСКА за празниците.

