Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 2577
  • 2
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бруно Жордао. Футболистът, който пристига при "червените" от полския елитен Радомяк (Радом), премина успешно медицинските прегледи и днес подписа договор с клуба. Той се превръща в шестото ново попълнение в състава на Душан Керкез през този трансферен прозорец.

26-годишният Бруно Жордао има солиден опит в силни европейски първенства. През юношеските си години играе за Униао Лейрия и Брага, като дебютира в мъжкия футбол през 2016 г. за втория тим на Брага. През следващото лято е трансфериран под наем в италианския Лацио, а през 2019 г. е закупен от английския елитен Уулвърхамптън. Впоследствие Жордао играе като преотстъпен последователно за португалския Фамиликао, швейцарския Грасхопърс и за друг тим от родината си – Санта Клара.

През зимния трансферен прозорец на 2024 г. халфът подписва с полския Радомяк, където за сезон и половина натрупва участие в 44 двубоя. От началото на настоящата кампания има 4 мача и 2 голови асистенции в полската Екстракласа.

Делова поднови тренировки с ЦСКА
Делова поднови тренировки с ЦСКА

В периода 2015-2018 г. Бруно Жордао е част от юношеските формации и младежкия национален тим на Португалия. В ЦСКА той ще играе с фланелката с №6.

