Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

  • 25 дек 2025 | 10:17
  • 944
  • 0

В последните срещи от полусезона Черно море не успя да използва услугите на вратаря Пламен Илиев , левите бранители Цветомир Панов и Дани Мартин Хил поради контузии. Очаква се в началото на първото събиране на отбора за новата година след 4 януари тримата да започнат зимна подготовка.

Пламен Илиев пропусна последните четири двубоя поради травма, a на вратарския пост се очертава да се конкурира с младия и обещаващ  Кристиан Томов. В отсъствието на Цветомир Панов и Дани Мартин Хил за първи път като титуляр в последните три двубоя на полусезона отляво излизаше Жоао Брандао.

Коледен купон събра ветерани на Черно море и Спартак (Варна)
Коледен купон събра ветерани на Черно море и Спартак (Варна)

Отдясно " моряците " разполагат с опитни и силни бранители в лицето на Асен Дончев и Ертан Томбак. Така възстановяването на играчите в защита ще повиши вътрешната конкуренция за предстоящите важни пролетни двубои , което ще придаде по голяма дълбочина и опции за треньора Илиан Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

  • 24 дек 2025 | 18:13
  • 2804
  • 2
Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

  • 24 дек 2025 | 16:31
  • 8451
  • 8
Вече заравняват терена на "Армията"

Вече заравняват терена на "Армията"

  • 24 дек 2025 | 15:27
  • 15999
  • 53
Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

  • 24 дек 2025 | 14:55
  • 1650
  • 1
Левски поздрави Сангаре

Левски поздрави Сангаре

  • 24 дек 2025 | 14:46
  • 3038
  • 6
Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 14:41
  • 1976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 1818
  • 3
Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 4558
  • 15
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 4399
  • 2
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 2481
  • 26
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 1625
  • 82
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 1164
  • 0