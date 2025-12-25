В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

В последните срещи от полусезона Черно море не успя да използва услугите на вратаря Пламен Илиев , левите бранители Цветомир Панов и Дани Мартин Хил поради контузии. Очаква се в началото на първото събиране на отбора за новата година след 4 януари тримата да започнат зимна подготовка.

Пламен Илиев пропусна последните четири двубоя поради травма, a на вратарския пост се очертава да се конкурира с младия и обещаващ Кристиан Томов. В отсъствието на Цветомир Панов и Дани Мартин Хил за първи път като титуляр в последните три двубоя на полусезона отляво излизаше Жоао Брандао.

Отдясно " моряците " разполагат с опитни и силни бранители в лицето на Асен Дончев и Ертан Томбак. Така възстановяването на играчите в защита ще повиши вътрешната конкуренция за предстоящите важни пролетни двубои , което ще придаде по голяма дълбочина и опции за треньора Илиан Илиев.