11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, домакините с нова схема и много промени

Станаха ясни съставите на ЦСКА и ЦСКА 1948, които излизат в мач от шестия кръг на efbet Лига.

Домакините започват с нова схема и куп промени. Те ще разчитат на трима в отбрана - Лапеня, Делова и дебютанта Иванов. Сред 11-те място намират новите попълнения Годой, Пастор и Жордао, а Брахим е на пейката. Кошмара ще си партнира с Питас в атака.

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов отново предпочита Маринов пред Шейтанов под рамката на вратата. Като изненада може да се смята отсъствието в титулярния състав на Собреро.

ЦСКА - ЦСКА 1948

ЦСКА: 1. Бусато, 4. Лапеня, 5. Делова, 14. Иванов, 2. Пастор, 99. Етоо, 6. Жордао, 8. Сегер, 3. Санянг, 9. Годой, 28. Питас

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Ценов, 15. Солтани, 34. Витанов, 12. Вагниньо, 10. Цонев, 11. Русев, 67. Масиел, 93. Диало