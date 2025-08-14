Новият шеф на "армейците" се застъпил за Чорбаджийски, младокът остава в ЦСКА засега

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Бойко Величков се е сблъскал със сериозен казус още в първите си минути като спортен директор на ЦСКА. Той се е застъпил за Георги Чорбаджийски, който е бил на изхода на червения клуб заради харесана публикация в социалните мрежи, насочена срещу старши треньора Душан Керкез.

"Това беше казус, който трябваше да реша на 20-ата минута, след като подписах договора. Още тогава си позволих и го направих - застъпих се за този играч. Клубът е в момент, в който трябва да покаже твърда ръка. Това е очакването на всички хора, които обичат отбора. Твърде скандали се случват, които са в ущърб на всички, които работят в клуба.

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Това момче има голям потенциал и тази грешка, допусната волно или неволно, е неприемлива, защото показва неуважение към треньора. Реших да стопирам изходящия му трансфер, защото в рамките на часове ние получихме оферти и от чужбина за този състезател. Стопирах крайното решение, за да разговарям с него и със старши треньора. Бяхме тримата на среща, казус няма. Георги Чорбаджийски е част от отбора към този момент и не се предвижда раздяла с него на този етап.

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Много е лесно да се критикуват младите състезатели. Ако те не са готови, клубът има вина за това. На 19-20 години те трябва да поемат своя по-сериозен път като присъствие в клуба. Възможно е да се стигне до някаква раздяла. Зависи от неговото представяне в следващите дни, както и от оценката на треньора. Позитивно съм настроен относно бъдещето на този играч", сподели Величков.