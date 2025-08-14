Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Новият шеф на "армейците" се застъпил за Чорбаджийски, младокът остава в ЦСКА засега

Новият шеф на "армейците" се застъпил за Чорбаджийски, младокът остава в ЦСКА засега

  • 14 авг 2025 | 15:36
  • 1170
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Бойко Величков се е сблъскал със сериозен казус още в първите си минути като спортен директор на ЦСКА. Той се е застъпил за Георги Чорбаджийски, който е бил на изхода на червения клуб заради харесана публикация в социалните мрежи, насочена срещу старши треньора Душан Керкез.

"Това беше казус, който трябваше да реша на 20-ата минута, след като подписах договора. Още тогава си позволих и го направих - застъпих се за този играч. Клубът е в момент, в който трябва да покаже твърда ръка. Това е очакването на всички хора, които обичат отбора. Твърде скандали се случват, които са в ущърб на всички, които работят в клуба.

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Това момче има голям потенциал и тази грешка, допусната волно или неволно, е неприемлива, защото показва неуважение към треньора. Реших да стопирам изходящия му трансфер, защото в рамките на часове ние получихме оферти и от чужбина за този състезател. Стопирах крайното решение, за да разговарям с него и със старши треньора. Бяхме тримата на среща, казус няма. Георги Чорбаджийски е част от отбора към този момент и не се предвижда раздяла с него на този етап.

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Много е лесно да се критикуват младите състезатели. Ако те не са готови, клубът има вина за това. На 19-20 години те трябва да поемат своя по-сериозен път като присъствие в клуба. Възможно е да се стигне до някаква раздяла. Зависи от неговото представяне в следващите дни, както и от оценката на треньора. Позитивно съм настроен относно бъдещето на този играч", сподели Величков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15365
  • 109
Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

  • 14 авг 2025 | 13:06
  • 4370
  • 1
Проблеми в Балкан

Проблеми в Балкан

  • 14 авг 2025 | 12:53
  • 685
  • 0
Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

  • 14 авг 2025 | 11:21
  • 11998
  • 38
Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

  • 14 авг 2025 | 10:19
  • 1586
  • 0
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
  • 15357
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 28366
  • 42
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15365
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 6872
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 21978
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 4652
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 12702
  • 19