Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков представи днес новия спортен директор на “червените” Бойко Величков. На пресконференцията той говори по много теми, включително и по двете, които най-много интересуват цесекарите - кой прави трансферите и каква е неговата персонална отговорност за процесите в клуба.

“Футболисти, които не са гледани от Томанов, не могат да бъдат привлечени. Отговорността, която носи, е пред клуба и г-н Папазки. Full stop”, каза Златков, който е категоричен, че именно главният селекционер на ЦСКА Методи Томанов има крайната дума за всички новопривлечени в клуба, а той само оформя договорите им.

Относно при какви обстоятелства би напуснал ЦСКА, Златков заяви: “Ще съм в клуба дотогава, докато смятам, че мога да допринеса с нещо за клуба. Или когато г-н Папазки прецени, че не съм полезен.”

Иначе шефът на софиянци стартира пресконференцията с представяне на новия спортен директор.

“За мен е удоволствие да представя Бойко Величков за спортен директор. Приветствам го с добре дошъл в родния му клуб ЦСКА. Убеден съм, че с неговите професионални качества, висок морал и характер ще допринесат за целите, които сме си поставили пред ЦСКА. Добре дошъл! “, започна Златков, след което бе помолен да направи ретроспекция на работата си в клуба.

“Нека поставим фактите такива, каквито са. Присъединих се към клуба на 21 септември 2024 г. Летният трансферен прозорец беше затворен. Имахме един треньор, който си бе тръгнал и аз трябваше да предоговоря условията. Имаме новопривлечен треньор - Томаш.

В клуба се случват невероятни неща - стадион, академия, трансформация на “Панчарево”. Но всичко това остава в сянка на резултатите на първия тим. Отговарям за целия клуб, но и за много други дейности, които не се забелязват на база резултатите, естествено.

Хронологично: през лятото на миналата година напуснали 10 състезатели. Присъединили се 11 състезатели. Зимата - привлечени трима. Напуснали - 6.

Всички знаете историята с Коялипу. Привлечен през лятото, представил се много добре и заради клаузата за откупуване без никакъв шанс за преговори, защото мечтата му е да се върне във Франция.

Трансферно лято 2025-26

Привлечени 5 състезатели. Няма да са 5, очаквайте новини в следващите дни и седмици. Линдсет, Кареасо и Шопов си тръгнаха, защото не успяхме да се договорим. Защо не успяхме? Преговорите със състезатели, на които им изтичат договорите, започват 18 месеца по-рано. Ако не успеем да се договорим, да последва трансфер една година преди да му изтече договора. Шест месеца преди да му изтече договора единственият лост е финансов. А това ще е неизгодно за клуба. Така че преговорите трябва да завършат минимум една година преди изтичане на договора на състезателите.

Има една новина по предложение на новия спортен директор. Имаме още няколко извадени състезатели от първия отбор - Пинто, Исека и Локило. Бютучи - по предложение на старши треньора. Като се върнем на миналогодишните трансфери, които бяха 11, от тях останаха трима състезатели и половина. Етоо, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото Делова има откупна клауза. Имаме една огромна несигурност и липса на стабилност. Представети си, че той си тръгне в последния ден на трансферния прозорец.

Когато тръгнеш да предоговаряш три-четири месеца след като си подписал договора, си в неизгодна позиция. Мотивацията за играча при предоговаряне е финансова.

Купър си тръгна достойно, разбрахме се при едни много справедливи условия и за двете страни. Дюлгеров - няма да коментирам как си тръгна. Раздялата става по различен начин. Тук специално става дума за огромно текучество.

Не съм съгласен, че в момента отборът прилича на детска градина. На мен повече ми прилича на операционна, в която се реже на месо и се стига до кокал. Без упойка. Дисбалансите трябва да бъдат изчистени. Когато клубът и отборът е стабилен, тогава ще дойдат резултатите. Това е победата, която трябва да извоюваме, за да сме постоянни и да побеждаваме на терена. Най-компетентните хора за селекцията са хората в скаутското звено. Те познават пазара и имат контактите на високо ниво с различните клубове и агенти. Те правят първоначалните проучвания и най-добре могат да оценят чисто футболните качества на даден играч. Те са тези, в които е отговорността. Както старши треньорът задава нужната бройка играчи, така и спортният директор непрекъснато е в процеса. Дискусията е отворена в клуба. Ние се подпомагаме. Крайното решение е на главния скаут. При мен е чистото финализиране на договора, когато играчът е одобрен”, разясни Златков, след което похвали работата на доскорошния спортен директор Пауло Нога.

“Пауло Нога е един невероятен човек и специалист. Той беше чисто мой избор съгласуван с г-н Папазки. Той остави невероятна следа. Остави една рамка, която ще бъде ползвана, ако новият спортен директор одобрява. Защо си тръгна? Каза, че трябва да подаде оставка, защото напрежението в “А” отбора е огромно и да се опита да го свали като си тръгне. “Червената” общност го прие. Склонни сме да осмиваме всичко още от първия миг. Дано не се случи същото и с Бойко Величков.

Пауло си тръгна достойно, по собствено желание, без неустойка. Една стотинка не е взел. Ако искате да знаете истината, трябва да следите какво казва клубът.

Защо не сме казали тези неща по-рано? Сега е моментът, по време на трансферния прозорец.

В една промяна и трансформация винаги се налага определени хора да си тръгнат. Едни - целенасочено, а други - поради лични причини. Атмосферата вътре в клуба и в офиса е на изключително високо ниво. Който е дошъл, е видял добра атмосфера и професионализъм. Ще си тръгват още хора - няма как. Когато се присъединих към БТК, бяха 18 000 човека, когато си тръгнах - останаха 5500 човека. Това е”, похвали се Златков, след което разказа по-подробно за селекционния процес.

“За да не се допуснат грешки от миналото, отговорността е там, където е експертизата. Кой познава по-добре пазарите и първенствата от там, където трябва да се направят трансферите. Кой може да оцени спортно-технически играчите? Скаутското звено. Това им е работата.

Гледат се абсолютно всички пазари. Предложения могат да идват и те идват отвсякъде. Но крайното решение е на скаутското звено.

Резултатите са пряко свързани със стабилността. А тя е в няколко посоки - как са направени договорите, откупни клаузи ще има, но те трябва да са на очаквани пазарни нива, за да има положителен резултат за всяка една от страните, нива на заплащане, трансферно ниво.

Грешки се допускат, но тук въпросът е процентът на допуснатите грешки. Целим да привлечем различни групи играчи - които имат потенциал за бъдеще, които са в златна футболна възраст, но това са най-трудните трансфери.

На първата си пресконференция казах, че е абсолютно грешно да се сменят често водещи фигури като старши треньор или спортен директор. Трябва да се завършват циклите.

Нека разграничим спортно-техническите резултати и стабилността в клуба. За спортно-техническите си отговаря спортният директор. Той да каже защо са такива резултатите. Имам мнение, но не е в моята компетенция.

