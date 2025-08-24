Популярни
  Високо напрежение! Феновете на ЦСКА подкараха футболисти и треньор

  24 авг 2025
Феновете на ЦСКА поискаха оставката на старши-треньора на тима Душан Керкез. Това се случи около час след днешното поражение с 0:1 от ЦСКА 1948.

Запалянковците поискаха да разговарят с футболисти, треньори и спортния директор Бойко Велечков пред националния стадион "Васил Левски". При феновете отиде само последният. При излизането от съблекалнята и качването си в автобуса пък Керкез получи много хули и обиди, а и призиви да си подаде оставката.

Освирквания имаше и за играчите, а някои от насъбралите се привърженици иронично ръкопляскаха на отбора за продукцията, която предложи в днешната вечер.

