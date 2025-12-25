Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. „Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

  • 25 дек 2025 | 10:40
  • 556
  • 0

Измина есенният полусезон на новосформираната Елитната група до 18 години. След 15 изиграни кръга Септември е на първата позиция, но със само точка повече пред втория Ботев (Пловдив). Първата осмица се допълва още от Локомотив (Пловдив), ЦСКА, Славия, Локомотив (София), Хебър и Национал.

Интрига ще има и на дъното, като няколко отбора са намесени, а в опасната зона са Спартак (Варна) и Монтана.

През втория полусезон ще има плейофна фаза, като отборите ще бъдат разделени на две осмици, а точките също ще бъдат разделени на половина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

  • 24 дек 2025 | 18:13
  • 2804
  • 2
Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

Пирин заговори за нов собственик и обеща големи новини в началото на 2026 г.

  • 24 дек 2025 | 16:31
  • 8451
  • 8
Вече заравняват терена на "Армията"

Вече заравняват терена на "Армията"

  • 24 дек 2025 | 15:27
  • 15999
  • 53
Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

Шеф в Етър: Ще пазим традициите и ще гледаме смело напред

  • 24 дек 2025 | 14:55
  • 1650
  • 1
Левски поздрави Сангаре

Левски поздрави Сангаре

  • 24 дек 2025 | 14:46
  • 3038
  • 6
Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 14:41
  • 1976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 1818
  • 3
Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 4562
  • 15
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 4404
  • 2
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 2484
  • 26
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 1626
  • 82
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 1166
  • 0