„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

Измина есенният полусезон на новосформираната Елитната група до 18 години. След 15 изиграни кръга Септември е на първата позиция, но със само точка повече пред втория Ботев (Пловдив). Първата осмица се допълва още от Локомотив (Пловдив), ЦСКА, Славия, Локомотив (София), Хебър и Национал.

Интрига ще има и на дъното, като няколко отбора са намесени, а в опасната зона са Спартак (Варна) и Монтана.

През втория полусезон ще има плейофна фаза, като отборите ще бъдат разделени на две осмици, а точките също ще бъдат разделени на половина.