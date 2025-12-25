Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

  • 25 дек 2025 | 16:14
  • 395
  • 0

Треньорът на Хебър Николай Митов даде интервю, в което коментира селекцията на пазарджиклии във Втора лига. Наставникът обеща стабилни попълнения на ниво „А група“, с които ще започне да се гради отбор за връщане в елита на българския футбол.

„Трудно е. Имаме футболист, с който сме подписали. Това е Аврамов от Локо Горна. Талантливо момче. Играе зад нападателя, има 7-8 гола. Искаха го доста отбори. От Сандански, от Черноморец Бургас… Но той предпочете да дойде тук, което ме радва. Имаме подписан договор още с Костов от Пирин Благоевград“, обяви Митов пред “Телемедиа”, но не уточни за кого от тримата футболисти с фамилията Костов при “орлетата” става въпрос. Там са вратарят Краси Костов, централният защитник Илиан Костов и опитният нападател Станислав Костов, който преди няколко години бе голмайстор на Левски. По-късно се появиха информации, че става въпрос за Илиан Костов.

„Водим преговори с трима футболисти, които са ниво А група. Трябва да изчакаме да стане, защото в момента са с договори“, добави треньорът на Хебър и обеща да гради отбор, който през следващия сезон задължително да се бори за промоция в efbet Лига.

