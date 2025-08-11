Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА! Той застава на поста, след като преди седмица Пауло Нога подаде оставка, изтъквайки слабия старт на отбора в efbet Лига.

Величков ще поеме цялата спортно-техническа власт, като той ще бъде отговорен за трансферите в клуба. Над него в това отношение остават единствено собствениците на "червените".

Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

Изпълнителният директор Радослав Златков няма да има нищо общо с привличането на нови футболисти, разбра Sportal.bg. Неговите функции са свързани с всички административни, организационни, правни и финансови процеси в клуба.

Ето какво написаха "армейците":

"Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“.

Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб. Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград).

През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.

ЦСКА приветства Бойко Величков с добре дошъл! Пожелаваме му много успехи и трофеи с 31-кратните шампиони!".