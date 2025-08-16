Макар и трудно, Алкарас се справи с Рубльов

Карлос Алкарас преодоля Андрей Рубльов на четвъртфиналите на турнира в Синсинати, въпреки че на моменти показа колебания в играта си. Испанецът се наложи с 6:3, 4:6, 7:5 и достигна 12-ти полуфинал в турнирите от сериите "Мастърс 1000".

За десети път от началото на годината Алкарас загуби втория сет, след като преди това спечели първия. В девет от тези мачове той излезе краен победител.

„Просто става въпрос за приемане на момента, приемане, че играя трети сет, приемане, че ще бъде наистина трудна битка, а аз обичам това. Условията бяха екстремни, но съм наистина съм щастлив да преживявам такива моменти, така че просто си напомням за това, когато ми е трудно", коментира Алкарас.

„Стараех се да остана позитивен през цялото време, въпреки че загубих концентрация няколко пъти във втория сет. Играейки срещу някой като Андрей, когато загубиш концентрация за две или три точки, това може да ти струва сета или дори мача. Просто останах силен психически и това е, с което се гордея най-много", добави испанецът.

След като проби Рубльов за 5:3 в последния сет и изкрещя мощно, Алкарас изигра още един труден сервис гейм, който започна с двойна грешка. 22-годишният испанец допусна изравняване, но показа характер и удължи серията си от победи в турнири от сериите "Мастърс 1000" на 15, след като триумфира с титлите в Монте Карло и Рим.

Карлитос вече води на Рубльов с 4:1 в директните им двубои, след като го победи и на осминафиналите на "Уимбълдън" миналия месец.

Алкарас, който има 52 победи и пет титли през 2025 година, очаква полуфинален сблъсък срещу шампиона от Торонто Бен Шелтън или номер 3 в света Александър Зверев.

В другия полуфинал съперници ще са водачът в световната ранглиста Яник Синер и изненадата Терънс Атман.

Снимки: Gettyimages