Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

  • 27 дек 2025 | 16:57
  • 516
  • 1
Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 българин победи осмия в схемата Никола Тепмак (Франция) със 7:6(2), 6:2 за час и 50 минути.

Нестеров пропиля аванс от 4:1 в първия сет, после изостана с 5:6, след като загуби подаването си. Той обаче успя да стигне до пробив в 12-ия гейм, а в тайбрека доминираше и след 6:2 поведе в резултата. Във втората част националът отново стигна до 4:1 след четири поредни спечелени гейма и без проблеми затвори мача.

На финала утре негов съперник ще бъде победителя от двубоя между номер 4 Манас Дхамне (Индия) и Мойс Куаме (Франция).

Българинът има пет титли на сингъл от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), последната от които е в Букурещ (Русия) през тази година.

Нестеров по-късно днес ще играе на финала на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, излизат срещу италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини.

Българинът има осем титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно стана шампион в Клостерс (Швейцария) през юни.

Следвай ни:

Още от Тенис

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите в Анталия

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите в Анталия

  • 27 дек 2025 | 12:16
  • 477
  • 1
Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

  • 27 дек 2025 | 02:07
  • 993
  • 0
Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

  • 26 дек 2025 | 18:10
  • 2873
  • 0
Нестеров е полуфиналист в Монастир

Нестеров е полуфиналист в Монастир

  • 26 дек 2025 | 16:20
  • 859
  • 0
Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

  • 26 дек 2025 | 14:31
  • 1222
  • 0
Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

  • 26 дек 2025 | 13:06
  • 1046
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 2:0 Уулвърхамптън, първи гол за Виртц

Ливърпул 2:0 Уулвърхамптън, първи гол за Виртц

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 4148
  • 2
На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, доминация на "артилеристите"

На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, доминация на "артилеристите"

  • 27 дек 2025 | 17:01
  • 3410
  • 11
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 13363
  • 52
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 13043
  • 39
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 7909
  • 2
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 15556
  • 12