Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Защитаващият титлата си Яник Синер направи още една крачка напред турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати. Италианецът вече е на 1/4-финалите, след като измъкна труден успех с 6:4, 7:6(4) над Адриан Манарино на 1/8-финалите. Мачът продължи близо два часа, ако не броим прекъсването в началото на втория сет, когато над корта се разрази буря и играта бе прекъсната за 2:45 часа.

В първия сет Синер доминираше, след като направи ранен пробив още в третия гейм, след което не изпусна инициативата и затвори сета с 6:4 в своя полза. Италианецът не допусна нито една точка за пробив в този сет, а на първи сервис спечели 100% от точките си.

Вторият сет предложи повече драма. Той вървеше гейм за гейм до 5:5. Тогава Синер проби подаването на съперника си в деветия гейм и поведе с 6:5, като впоследствие сервира за мача. Световният №1 обаче се пропука и допъсна връщане на пробива за 6:6, което прати гейма в тайбрек. Там обаче италианецът показа класа и спечели със 7:4, за да затвори сета и мача в своя полза.

Така Синер се класира за 1/4-финалите в турнира, където ще има за съперник Феликс Оже-Алиасим който отстрани по пътя си Бенжамин Бонзи.