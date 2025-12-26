Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

Адриан Андреев постигна втора победа за деня и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на червени кортове в Агадир (Мароко) с награден фонд 15 000 долара.

24-годишният български тенисист, който е седми поставен, елиминира в драматичен мач номер 3 в схемата Денис Клок (Русия) с 3:6, 7:5, 7:6(6). Срещата продължи 3:39 часа.

Андреев загуби първия сет, след като допусна пробив в осмия гейм. Във втората част той взе аванс от 5:3, но Клок изравни за 5:5. Българинът успя да спечели сета след прбив в 12-ия гейм и да прати срещата в решителна трета част. В нея двамата си размениха по три брейка, а в тайбрека Клок поведе с 6:4. Андреев обаче взе следващите четири разигравания, за да стигне до крайния успех.

Това е трета победа в надпреварата за него, а утре в спор за място на финала той ще играе срещу водача в схемата Диего Дедура (Германия).