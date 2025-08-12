Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Циципас аут от Синсинати, Фриц продължава напред

Циципас аут от Синсинати, Фриц продължава напред

  • 12 авг 2025 | 09:45
  • 99
  • 0
Циципас аут от Синсинати, Фриц продължава напред

Първата ракета на САЩ Тейлър Фриц се класира за четвъртия кръг на “Мастърс”-а в Синсинати. Четвъртият в световната ранглиста спечели със 7:6(4), 7:5 срещу италианеца Лоренцо Сонего. Фриц наниза 13 мача в аса, направи 25 печеливши удара и не даде нито една точка за пробив на Сонего.

В следващия етап Фриц ще играе с френския квалификант Теранс Атман, който елиминира бразилеца Жоао Фонсека след 6:3, 6:4 за само 79 минути игра. Преди тази седмица Атман, който е номер 136 в света, имаше само една победа в мачове от основната схема на турнири от АТP от началото на 2025 година.

Друга от изненадите на вечерта също бе поднесена от французин. Това направи Бенжамен Бонзи, който елиминира бившия номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас след 6:7(4), 6:3, 6:4. Бонзи реализира по един пробив във всеки от трите сета, като единствено в първия Циципас намери отговор и успя да го спечели след тайбрек.

В четвъртия кръг Бонзи ще играе с Феликс Оже-Алиасим от Канада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Синер не допусна изненада срещу канадски гигант

Синер не допусна изненада срещу канадски гигант

  • 12 авг 2025 | 07:58
  • 1648
  • 0
Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

  • 12 авг 2025 | 01:18
  • 1449
  • 2
Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

  • 12 авг 2025 | 00:24
  • 849
  • 0
Донски отпадна в първи кръг в София

Донски отпадна в първи кръг в София

  • 11 авг 2025 | 20:04
  • 945
  • 1
Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

  • 11 авг 2025 | 19:35
  • 2585
  • 0
Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

  • 11 авг 2025 | 18:17
  • 6560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 6127
  • 16
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 16541
  • 10
Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Хулио Веласкес с рекорд в Левски

  • 12 авг 2025 | 08:22
  • 7799
  • 1
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 9032
  • 14
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 27744
  • 41
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 48982
  • 75