Циципас аут от Синсинати, Фриц продължава напред

Първата ракета на САЩ Тейлър Фриц се класира за четвъртия кръг на “Мастърс”-а в Синсинати. Четвъртият в световната ранглиста спечели със 7:6(4), 7:5 срещу италианеца Лоренцо Сонего. Фриц наниза 13 мача в аса, направи 25 печеливши удара и не даде нито една точка за пробив на Сонего.

В следващия етап Фриц ще играе с френския квалификант Теранс Атман, който елиминира бразилеца Жоао Фонсека след 6:3, 6:4 за само 79 минути игра. Преди тази седмица Атман, който е номер 136 в света, имаше само една победа в мачове от основната схема на турнири от АТP от началото на 2025 година.

Друга от изненадите на вечерта също бе поднесена от французин. Това направи Бенжамен Бонзи, който елиминира бившия номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас след 6:7(4), 6:3, 6:4. Бонзи реализира по един пробив във всеки от трите сета, като единствено в първия Циципас намери отговор и успя да го спечели след тайбрек.

В четвъртия кръг Бонзи ще играе с Феликс Оже-Алиасим от Канада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages