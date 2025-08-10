Синер безпроблемно стигна трети кръг в Синсинати

Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара.

Италианецът, който е поставен под номер 1 в основната схема, се завърна след едномесечна почивка и победи с лекота колумбийския квалификант Даниел Галан с 6:1, 6:1.

Синер реши да си вземе почивка след спечелената титла на "Уимбълдън", но показа безупречна форма и допусна само 4 непредизвикани грешки.

Следващият му мач ще бъде срещу канадеца Габриел Диало, който отстрани Себастаин Баес (Аржентина) със 7:5, 6:4.

"Много е трудно да се играе тук, топката направо лети, много е бърза. Така че, когато загубиш увереност с няколко удара, това прави играта много, много трудна", каза Синер пред Tennis Channel, след като приключи мача за 59 минути.

Французинът Артюр Риндеркнеш елиминира номер 11 в схемата норвежец Каспер Рууд след 6:7(5), 6:4, 6:2, докато осмият поставен италианец Лоренцо Музети загуби от французина Бенджамен Бонзи с 5:7, 6:4, 7:6(4).

Номер 4 Тейлър Фриц (САЩ) елиминира сънародника си Емилио Нава с 6:4, 6:4, а номер 7 Холгер Руне (Дания) се наложи над Роман Сафиулин (Русия) със 7:5, 7:6(5).

В други срещи от надпреварата 10-ият в схемата Франсис Тиафо (САЩ) надделя над Роберто Баена (Испания) с 6:4, 6:3, 13-ият Томи Пол (САЩ) спечели срещу Педро Мартинес (Испания) с 6:2, 6:2, номер 23 Феликс Оже-Алиасим (Канада) победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:2, 7:6(3), а 25-ият Стефанос Циципас (Гърция) се справи с Фабиен Марожан (Унгария) - 7:6(3), 6:2.