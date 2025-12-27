Нестеров грабна титлата на двойки в Монастир, утре излиза за тази на сингъл

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров спечели титлата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, победиха на финала италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7(4), 11-9 за час и 50 минути на корта.

Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

Двамата взеха първия сет след пробив в 12-ия гейм, но загубиха втория след 4:7 в тайбрека. В решителната трета част те изостанаха с 8:9, но спечелиха следващите три разигравания, а с това и срещата.

Нестеров завоюва девета титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и втора за 2025-а след тази в Клостерс (Швейцария) през месец юни.

Утре българинът ще играе на финала на сингъл, след като по-рано днес победи осмия в схемата Никола Тепмак (Франция) със 7:6(2), 6:2 за час и 50 минути.

Негов съперник за трофея ще бъде победителя номер 4 в схемата Манас Дхамне (Индия).