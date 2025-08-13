Популярни
Дъжд попречи на Зверев да сервира за победа в Синсинати

  • 13 авг 2025 | 13:27
Световният №3 Александър Зверев прекара неспокойна нощ във вторник, след като му бе отказана възможността да сервира за победата в третия кръг на Cincinnati Open срещу Брандън Накашима.

Шампионът от турнира през 2021 г. тъкмо бе направил пробив за аванс 6-4, 5-4, когато играчите бяха принудени да напуснат корта в 21:03 ч. заради мълнии в района. Малко след това заваля силен дъжд и по-малко от 30 минути по-късно организаторите отмениха всички оставащи мачове за вечерта.

Когато играта бъде подновена в сряда, Зверев ще опита да затвори мача и да си осигури двубой в четвъртия кръг срещу Карен Хачанов, който миналата седмица го елиминира на полуфиналите в Торонто, след като спаси мачбол.

Хачанов, който стигна до тайбрек в третия сет на финала в Торонто срещу Бен Шелтън, подобри баланса си на северноамериканските твърди кортове този сезон до 7-1 след победа с 6-3, 6-3 над американския „уайлд кард“ Дженсън Бруксби. Тази седмица той се изкачи с три позиции до №9 в PIF ATP Live Rankings, само на една позиция под личния си рекорд.

Миналата година Хачанов завърши северноамериканското лятно турне с баланс 2-4, като в това число влиза и отпадане в първия кръг на US Open. Но той спечели 12 от последните си 14 мача за сезона и през 2024 г. има общ баланс 29-17.

„Завърших миналата година на високо ниво и имах добра предсезонна подготовка,“ каза Хачанов. „В началото на годината играех на добро ниво, но просто не печелех оспорваните мачове. След това започнах да постигам по-добри резултати на клей, а после и на трева. Много съм щастлив, че играя последователно и преминавам кръг след кръг.“

